Kompedan AVM’lerde büyüyecek - Ekonomist

Kompedan AVM’lerde büyüyecek
İç çamaşırı markası Kompedan, strateji değişikliğine giderek, caddeler yerine AVM’lerde büyümeyi hedefliyor. 2020’de 10-15 arasında franchise mağaza açılması planlanıyor.
BURCU TUVAY
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Şirket, Kuzey Afrika, Azerbaycan ve çevre ülkelerde de 2021 sonuna kadar 10 mağaza açacak.
Türkiye’de iç çamaşırı pazarının yaklaşık 200 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.
Pazarın büyük bir kısmı yerli oyuncuların elinde bulunuyor. Çamaşırın zorunlu bir ihtiyaç ürünü olması nedeniyle sektör krizlere rağmen büyümesini sürdürüyor.
Bu sektördeki şirketlerden biri de Kompedan. 1999 yılında cadde mağazacılığıyla faaliyetlerine başlayan Kompedan, strateji değişikliğine gitti.
Daha önce büyük metrekareli cadde mağazacılığıyla şubeler açan Kompedan, bundan sonra daha çok AVM’lerde büyümeyi planlıyor. 2020’de 10 ile 15 yeni mağaza açmayı planlayan şirket, yatırımcılar için franchise uygulaması başlattı.
2016 yılından bu yana her yıl çift haneli oranlarda büyüdüklerini söyleyen Kompedan CEO’su Necdet Celal Güner, Türkiye’nin 28 farklı şehrinde 40 mağaza ile faaliyet gösterdiklerini belirtiyor.
Bu mağazalardan dördü franchising ile yönetiliyor. Beş yılda 100 mağazaya ulaşılması planlanıyor.
İstanbul’da Ümraniye, Merter, Bayrampaşa gibi ilçelerde bulunan AVM’lerde yer almayı planladıklarını ifade eden Güner, yurtdışına açılacakları bilgisini de veriyor.
Balkanlar, Kuzey Afrika, Azerbaycan ve çevre ülkelerde 2021 yılının sonuna kadar 10 mağaza açılması hedefleniyor.
YATIRIM TEKLİFİ ALIYOR
250 metrekarelik bir mağaza için 350 bin ile 400 bin TL arasında yatırım yapılması gerekiyor. Yatırımın geri dönüş süresi ise 1-1,5 yıl arasında değişiyor. Aylık ciro üzerinden yüzde 5 bedel alınıyor.
Celal Güner, Kompedan mağazalarını aylık 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirterek, mağazaya giren her üç müşteriden birine satış gerçekleştirildiğini söylüyor. Şubelere eğitim desteği, mağaza açılış yardımı ve pazarlama desteği sağlanıyor.
Büyüme sürecinin doğru yöne-tilememesi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2016 yılında Kompedan el değiştirmek durumunda kaldı.
Aynı dönemde Özkan Tekstil ve Yurteks Tekstil ortaklığıyla kurulan Onbir Perakende tarafından satın alınan Kompe-dan’ın tedarik zincirinin yüzde 80’ini Türk üreticiler oluşturuyor. Kompedan yeni bir yapılanma içinde.
Eskiden birçok farklı tedarikçiden alınan ürünler tedarikçi markaların adıyla satışa sunuluyordu. Artık Kompedan adının bilinirliği ve kaldıraç etkisinden faydalanmak için tedarikçilere Kompedan markalı ürünler ürettiriyor ve markalaşıyor.
Şirket bu şekilde piyasadaki diğer markalardan farklılaşmayı hedefliyor. Necdet Celal Güner, bundan sonra tüm ürünleri kendi markalarıyla üreteceklerini belirtiyor.
Ortaklık teklifleri aldıklarını da belirten Necdet Celal Güner, “Yabancı yatırımcıların ilgisinden memnunuz. Yabancı fonlarla ve yerli şirketlerle görüşüyoruz. Şirketin çoğunluğu bizde kalmak üzere yatırım için el sıkışabiliriz” diyor.
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