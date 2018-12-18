Abonelik platformuna yatırım geldi
Tüm kurumları karşılaştırıp istenen aboneliği başlatan Abonesepeti, Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı’ndan 420 bin TL yatırım aldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Girişimin kurucusu Deniz Okumuş, önümüzdeki yıl fatura ödeme, abonelik iptali gibi işlemleri de devreye alacaklarını söylüyor.
Girişimci elektronik mühendisi Deniz Okumuş, tüketicilerin abonelik ihtiyaçlarını karşılarken yaşadıkları sorunları 2015 yılında fark etti. Tek panelden tüm kurumları karşılaştırıp doğru aboneliği başlatmak ve ihtiyacı karşılamayan abonelikler nedeniyle mutsuz müşteri deneyiminin önüne geçmek amacıyla Abonesepeti’ni kurdu.
Türkiye’nin en büyük dergi abonelik platformu olan ve tüm yayıncıların dergilerini müşterilerine yüzde 70’e varan avantajlı fiyatlarla ulaştıran 444dergi.com’u da tüm operasyonlarıyla satın aldı.
Abonesepeti, Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı öncülüğünde dokuz yatırımcıdan 1 milyon dolar değerlemeyle 420 bin TL ilk etap yatırımını aldı.
Deniz Okumuş, mobil-GSM, internet, dijital TV platformları, ev telefonu, elektrik, su, doğal gaz, gazete ve dergi aboneliği gibi hizmetleri cazip fiyat avantajlarıyla sunduklarını söylüyor.
3 MİLYON ZİYARETÇİSİ VAR
Deniz Okumuş, Abonesepeti’nin abonelik işlemleri sırasında kimi zaman yaşanan bilgi güvenliği ve gizliliğin ihlaliyle ilgili riskleri de ortadan kaldırdığını belirtiyor.
Okumuş, müşterilerine “Güvenli Abonelik” anlayışıyla hizmet sunduklarını ve Digitürk, D-Smart, Superonline, TürkTelekom, Türksat ve Vodafone gibi 20’den fazla şirketin abonelikle ilgili işlemlerini gerçekleştirmeye başladıklarını ifade ediyor.
Deniz Okumuş, “Hedefimiz bireysel ve kurumsal aboneliklerin tümünde destek olmak ve doğru hizmetin talep eden kişiye ulaşmasını sağlamak” diyor.
Abonesepeti’nde ihtiyaç duyulan hizmetler bayiye gitmeden karşılaştırmalı olarak listelenebiliyor ve aboneye sadece kendisine uygun seçeneğe karar vermek kalıyor. Devamında ise bütün işlemler Abonesepeti ekibi tarafından tamamlanıp abonelik başlatılıyor.
Deniz Okumuş, bu konuda şu bilgileri veriyor: “Bir yılda 2 bin 500’den fazla dergi abonesini bünyemize kattık. Aylık 30 binin üzerinde dergi dağıtımı yapıyoruz. 3 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaştık. 300 binin üzerinde müşteri Abonesepeti farkıyla abonelik hizmetini karşıladı.
Önümüzdeki yıl abonelik yönetim sistemimizi devreye alacağız. Abone yalnızca abonelik başlatma işlemlerini değil, beraberinde fatura ödeme, abonelik iptali gibi işlemlerini de Abonesepeti platformu üzerinden tamamlayacak.”
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