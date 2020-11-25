Allianz’ın start up’larla iş birliğini artırmak ve geliştirmek hedefiyle başlattığı HackZone Allianz Open Insurance Programı’na başvurular başladı. Programa 9 Kasım’a kadar başvuruda bulunulabilecek.

BURCU TUVAY

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Start up’larla iş birliğini artırmak ve geliştirmek hedefiyle Hackzone Allianz Open Insurance Programı’nı başlatan Allianz Türkiye, API’larını (Uygulama Ara Yüzü Programları) start up’lara açtı.

Start up’ların 10 gün süresince tasarım odaklı düşünme ve kodlama yapacakları programa 9 Kasım’a kadar https://hackzoneinsu-rance.com/ web sitesinden başvuruda bulunulabilecek.

Allianz’ın girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon ortağı Hackquarters iş birliğinde hayata geçirilen program kapsamında start up’ların başvurularını yapacakları sitede yer alan temalar ile Allianz API’larını kullanarak paylaşacakları proje fikirleri değerlendirilecek.

Tüm start up’lara açık olan programda, Hackquarters kendi network’ünde de bu çağrıyı paylaşacak. Ön değerlendirmenin ardından kısa listeye kalan start up’lara Allianz çalışanları ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Hackquarters ekipleri tarafından 10 günlük eğitim ve mentorluk desteği verilecek.

14 Aralık’ta gerçekleştirilecek finalde kazanan ekiplere ödülün yanı sıra Allianz ile PoC (projeleri için pilot çalışma) fırsatı sunulacak. Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak, “Sektörümüz start up’lar için büyük bir potansiyel taşıyor.

Program ile sigortacılıkta ihtiyaç duyulan inovasyonu ileriye taşımayı hedefliyoruz” diyor. Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı ise bu program ile start up’lara Allianz Grubu’nun dijital yatırım şirketi Allianz X ile tanışma fırsatı sunduklarını belirtiyor.