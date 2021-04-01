Girişim geliştirme ve hızlandırma programı helo! Bodrum, erken aşama girişimleri bekliyor. helo!, 250 bin dolar değerindeki girişim destek paketiyle de girişimcileri fonlayacak.

7-20 Mart 2021 tarihli sayıdan

Helo!, yeni duyurduğu hızlandırma programına kabul edilen girişimlerin ihtiyaçlarını çok yönlü analiz ederek iş modeli, pazarlama, yazılım, ürün geliştirme, satış, hukuk, finans gibi birçok alanda uçtan uca destekler sunuyor.

Yatırım ortaklarının desteği ile program sonunda girişimleri fonlayabileceğini duyuran helo!, 250 bin dolar değerindeki girişim destek paketiyle de girişimlerin hayatta kalma sürelerini uzatmak adına çalışmalar yürütüyor.

DEĞER YARATMA ODAKLI

Mart ayında başlayan Girişim Hızlandırma ve Geliştirme Programı helo! Bodrum, wellness, FinTech, tarım ve SaaS odaklı girişimler başta olmak üzere, değer yaratma odaklı girişimlerin başvurularını bekliyor. Programın ilk duyurulan paydaşları ise wellness sektörüne önderlik eden TheLifeCo ile sermaye piyasaları ve finans sektörü şirketi Gedik Yatırım.

Girişimcilik dünyasının deneyimli isimleri ve kurumsal sektör liderlerinin, girişimlerin yönetimsel kabiliyetlerini geliştirme ve değer yaratma süreçlerinde mentorluk yapmak üzere girişimcilerle bir araya geldiği helo!, girişimleri gelişim süreçlerinde destekleyecek. Böylelikle, helo! Bodrum, Ersin Pamuksüzer, Koray Bahar, Dilek Dayınlarlı, Onur Topaç, Barış Özistek, Ayşe İnal, Erhan Topaç, Ali Servet Eyüboğlu, Duygu Öktem Clark gibi birçok ekosistem oyuncusunu bir araya getiriyor.

ALTI AYLIK PROGRAM

Altı ay boyunca iş modeli ve takım geliştirme, pazara çıkış stratejileri, pazar testleri, yatırım süreçlerinin yapılandırılması gibi başlangıç aşamalarından geçecek olan girişimler, program boyunca helo!’nun iş ortağı konumundaki yatırım fonlarıyla da yakın temas halinde olacaklar.

helo! Bodrum kurucu ortaklarından Ersin Pamuksüzer, “Girişimler hayallerine doğru emin adımlarla yürürken başta iş modeli olmak üzere birçok konuda destekleyici yol arkadaşı olarak onlarla birlikte hareket edeceğiz ve bir sonraki büyüme adımında ihtiyaç duydukları yatırıma da ulaşmaları için gerekli ortamı sağlayacağız” diyor.

helo!, 14 Mart tarihine kadar girişimini bir sonraki aşamaya taşımak isteyen girişimcilerin başvurularını bekliyor. Başvuru için https://helo.land/venture-builder/ ya da https://helo.land/bodrum/ adresleri ziyaret edilebilir.

Barakatech’e 500 bin dolar yatırım Boğaziçi Ventures, özellikle blockchain, fintech ve yapay zeka odaklı ürünleriyle şirketlere SuperApp pazaryeri platformu sunan, Tuna Orbay, Çağatay Karabulut, Erdem Lafcı ve Ali Işık’ın kurucusu olduğu Barakatech’e 500 bin dolar yatırım yaptı.

Boğaziçi Ventures kurucu ortaklarından Barış Özistek, söz konusu yatırım için şunları söylüyor: “Barakatech, şirketlerin SuperApp geçişlerini hızlandırabilecek çok değerli teknolojiler geliştiriyor. Şirketler uygulamalarına özellikler eklemek ya da sıfırdan bir SuperApp geliştirmek istiyorlarsa doğru adres Barakatech olacaktır. Bakaratech ile markanız için çok kısa sürede çok kaliteli ürünler geliştirebilirsiniz.”