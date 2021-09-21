İstanbul’da yolculuğuna başlayan canlı müzik mekanı Jolly Joker, yeni konsepti JJ Pub’lar için franchising vermeye başladı. İlk şubesi Gaziantep’te açılan JJ Pub’ların sayısının önümüzdeki yıl 15’e ulaşması hedefleniyor.

05-18 Eylül 2021 tarihli sayıdan

JJ Pub’lar franchise ile büyüyecek.2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müzik mekanı Jolly Joker, geçen 13 yıl içinde 10 şehirde 12 mekana ulaştı.

Her yıl yaklaşık 1,5 milyona yakın müzikseveri ağırlayan Jolly Joker, 2020 yılında hayata geçirdiği dijital kültür-sanat-eğlence platformu JoJo ile etkinliklerin sadece fiziksel ortamda değil yer ve zaman fark etmeden hibrit olarak yapılmasına olanak sağlamaya başladı.

Böylece etkinlikler Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden izlenebilir hale geldi. 2021 yılında ise müzik, sohbet ve yemeği bir araya getiren JJ Pub’lar ilk olarak Gaziantep temmuz ayında açıldı.

JJ Pub’ların bu yıl sonuna kadar altı farklı yerde daha açılacağını söyleyen Jolly Joker Genel Müdürü Can Aydoğdu, “Yakın zamanda açılacak diğer projeler Kayseri, Tuzla Port-İstanbul, Kıyı İstanbul, Kanyon-İstanbul, Adana, Kocaeli. Önümüzdeki yıl JJ Pub hedefimiz 15’e çıkmak. Jolly Joker franchise’larla büyüyen bir aile oldu” diyor.

1,5 MİLYON TL CİRO HEDEFİ

İşletme başına toplam 5 milyon TL seviyesinde yatırım maliyeti gerekiyor. Jolly Joker pub’lar için 300 metrekare kapalı 200 metrekare açık alan, tavan yüksekliği minimum dört metre olması aranan şartlar içinde. Pub’lar ve konser salonları için genelde AVM ve marina içinde konumlan-dırmalar tercih ediliyor.

Bunun nedeni ise sirkülasyondan faydalanmak ve müzik kültürünü bu alanlara taşımak. Yüzde 6 aylık royalty alınıyor. Şubeler için aylık 1,5 milyon TL ciro hedefleniyor. Yüzde 20 ile 25 arasında kâr marjı bulunuyor.

Şubelere mekan inşaatındaki danışmanlıktan, pazarlama, sponsorluk, satın alma, etkinlik booking, personel seçimi ve işe alım destekleri veriliyor.

Sürdürebilir mekanlar açmak ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak istediklerini belirten Aydoğdu, bu nedenle yatırımcının finansal durumunun yanı sıra Jolly Joker vizyonu ve gelecek projeksiyonlarına uyum sağlayacak profilde olmasının da önemine dikkat çekiyor.

YENİ KONSEPT GELİŞTİRDİ

Pandemi sürecinde bir takım önlemler aldıklarını ve yeni yatırımlar yaptıklarını ifade eden Aydoğdu, şöyle devam ediyor: “Maliyet düşürücü önlemlerimizi aldık, örneğin merkez ofis olarak tüm işletmelerin kira ödemelerini durdurmaya yönelik aksiyon aldık.

Tüm çalışma arkadaşlarımızla bu süreçte yola devam ettik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. Paydaşlarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı zora sokmadan maliyetlerimizi düşürdük. Sürecin uzayabileceğini öngörerek finansman ihtiyaçlarımızı tamamladık.

Pandemi sürecinde operasyonlarımıza ara vermek durumunda kaldığımız için yeni yatırım alanlarına genişleme şansı bulduk. 2020-2021 sezonunu yatırım yılı olarak tanımlıyoruz. 2021’in en yeni yatırımı yeni konseptimiz JJ Pub’ın çalışmalarını tamamladık. Online içerik deneyimini farklı bir seviyeye getirecek JoJo Live platformunun geliştirmeleri devam ediyor.”