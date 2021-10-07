Fonbulucu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile yatırımcılık alanında bir ilke imza attı. Girişim sermayesi yatırım fonları da artık kitle fonlama sisteminde yatırım yapabilecek.

Ayrıca paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydının tutulmasıyla tüm süreç dijital hale geldi.

fonbulucu’nun çatı şirketi Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ile Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında kurulan fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), bir paya dayalı kitle fonlama platformunda yatırımcı kaydı yaptıran ilk GSYF oldu.

Bu gelişme ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının paya dayalı kitle fonlama sistemi üzerinden dilediği girişime dilediği miktarda hızlı, kolay ve güvenli şekilde yatırım yapma olanağı doğarken, paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydının tutulmasıyla tüm süreç dijital hale geldi.

2.5 MİLYON TL TOPLADILAR

fonbulucu GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Hakan Yıldız, “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan 8 Nisan 2021’de aldığımız lisans sonrası paya dayalı kitle fonlama sistemini Türkiye’de hayata geçiren ilk platform olmuştuk. Şu ana kadar sekiz girişimimiz yatırım turuna çıktı ve dördü

2.5 milyon TL toplayarak başarılı oldu” diyor. Diğer kampanyalarının da devam ettiği bilgisini veren Yıldız, “Paydaşlarımız e-devlet, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank ile geliştirdiğimiz sistem sayesinde tamamen dijitalleşen yatırımcılık anlayışı daha gelişmiş halde inovatif bir yöne doğru eviriliyor” diye konuşuyor.

SERMAYE TABANA YAYILIYOR

Bu sistem; gerçek ve tüzel kişilerin, kurumsal yatırımcılarla halkın girişimlere beraberce yatırım yapmasını sağlayarak sermayenin tabana yayılmasında önemli bir rol oynuyor.

Bir GSYF’nin platforma yapılan yatırımcı kaydı ile GSYF’nin kitle fonlama sisteminde işlem yapmasının yolu açıldı.

Böylece fonlar, girişimlere diledikleri miktarlarda, hiçbir prosedüre takılmadan, zaman harcamadan ve imza işlemi dahi gerekmeden yatırım yapabilecek.