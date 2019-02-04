Gayrimenkulde girişim fırsatı
Dünyanın ilk global gayrimenkul şirketi olan Coldwell Banker’ı 2013 sonunda Türkiye’ye getiren Gökhan Taş, Kasım 2018’de Era Gayrimenkul Türkiye-KKTC’yi satın aldı. Bu yıl Coldwell Banker için 100, Era Türkiye için 65 adet şube açılacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
2013 yılında Coldwell Banker Türkiye ve KKTC’nin haklarını satın alan Gökhan Taş, yapılan anlaşmayla ERA’nın da Türkiye ve KKTC master franchise’ı oldu. 1906 yılında kurulmuş dünyanın ilk global gayrimenkul firması olan şirketi Banker’ı 2013 sonunda Türkiye’ye getiren Taş, Kasım 2018’de Era Gayrimenkul Türkiye-Kıbrıs’ı satın aldı.
Taş, bugün itibarıyla 11 ofis ve 135 gayrimenkul profesyoneliyle faaliyet gösteren ERA Gayrimenkul Türkiye – Kıbrıs’taki ofis sayısını 2019 sonunda 75’e, gayrimenkul profesyoneli sayısını da bine ulaştırmayı hedefliyor. Gökhan Taş, “ERA’yı beş yıl içinde Türkiye’nin en çok ofis sayısına sahip ve en yaygın markası haline getireceğiz” diyor.
Bu yıl Coldwell Banker olarak 100 adet, Era Türkiye olarak 65 adet şube açmayı hedeflediklerini belirten Gökhan Taş, ERA Gayrimenkul Türkiye ofisleri için minimum 100 metrekare büyüklükteki mekanların uygun olduğunu belirtiyor. Ana cadde üzeri, tabela değeri yüksek, rahat ulaşım veren lokasyonlar tercih ediliyor.
BÖLGEYE GÖRE GİRİŞ BEDELİ
ERA Gayrimenkul Türkiye’nin İstanbul, Ankara, İzmir’i kapsayan birinci bölgede franchise giriş bedeli 20 bin dolar olarak ifade ediliyor. Bursa, Konya gibi Anadolu kentlerini kapsayan İkinci bölgede ise franchise giriş bedeli 15 bin dolar, diğer illeri kapsayan illerde ise 10 bin dolar franchise giriş bedeli alınıyor.
Taş, şubeler için toplam yatırım maliyetinin franchising giriş bedeli kadar olduğunu sözlerine ekliyor. Şu anda mevcut ofislerde 1 milyon doları aşan cirolar yapan franchise’ların olduğunu vurgulayan Taş, şöyle devam ediyor:
“2018 işlem ve satış rakamlarımız ile dünyada olduğu gibi artık Türkiye’de de gayrimenkul satışında lideriz. Minimum gider ve maksimum gelir, tüm franchising ofislerimiz için globalde özellikle planlandı. Bu sayede kısa zamanda Coldwell Banker Türkiye olarak 100’ün üzerinde ofise ulaşabildik.”
Royalty olarak yapılan işlemlerde elde edilen hizmet bedelinin yüzde 9’u alınıyor. Girişimcilere sağlanan destekler ise güçlü teknolojik altyapı, başlangıç ve sürekli eğitimler, networking organizasyonları, işbirlikleri ve Coldwell Banker Commercial ile kurumsal, kamu, banka ve projelerin yönlendirilmesi, ödüllendirme sistemi olarak sıralanıyor. Finansal yeterliliğe sahip, lider ruhlu, rekabetçi, içinde bulunduğu pazara hakim olabilecek nitelikte girişimciler tercih ediliyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: ERA Gayrimenkul Türkiye ofisleri için minimum 100 metrekare büyüklükteki mekanların uygun olduğu ifade ediliyor.
İlk sermaye: İstanbul, Ankara, İzmir’i kapsayan birinci bölgede franchise giriş bedeli, 20 bin dolar olarak ifade ediliyor. Bursa, Konya gibi Anadolu kentlerini kapsayan ikinci bölgede ise franchise giriş bedeli 15 bin dolar, diğer illeri kapsayan illerde ise 10 bin dolar franchise giriş bedeli alınıyor.
Ciro hedefi: 1 milyon doları aşan cirolar yapan franchise’ları olduğu vurgulanıyor.
Bayilerde aranan özellikler: Finansal yeterliliğe sahip, lider ruhlu, rekabetçi, içinde bulunduğu pazara hakim olabilecek nitelikte girişimciler tercih ediliyor.
Başvuru için iletişim: 0212 488 00 00 ya da 0212 546 70 70
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