Resmi Gazete'de yayımlandı: Süt etiketlerine yeni düzenleme: geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde "doğal" ifadesinin kullanılabileceğini belirterek, "Doğal ifadesinin kullanılacağı içme sütleri katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici ve benzeri hiçbir ilave bileşen içermeyecek, laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde 'doğal' ifadesi kullanılamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Yumaklı, yazılı açıklamayla yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda işletmeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla önemli değişikliklere gidildiğini vurgulayan Yumaklı, düzenlemeyle "süt bazlı içecek" tanımının çıkarıldığını bildirdi.

Yumaklı, "Süt bazlı içecek, 'Miktar olarak son üründe en az yüzde 50 içme sütü içeren içecek' şeklinde tanımlanıyordu. Ancak piyasada süt bazlı içecek olarak isimlendirilen herhangi bir ürün bulunmuyor. Süt içeren piyasaya arz edilmiş ürünler ya çeşnili-aromalı içme sütü veya süt içeren içecek olarak tanımlanıyor. Bu sebeple tanımı tebliğden çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi için içme sütlerinin yağlılık sınıflandırılmasına yönelik de önemli değişiklik yaptıklarını aktardı.

Daha önce yağlılık sınıflandırılmasında "tam yağlı", "yarım yağlı", "yağsız" sınıflarına uymayan ve etikete yağ miktarı "Yüzde … yağlı" şeklinde yazılarak piyasaya arz edilen ara yağ sınıflandırmalarını ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Yumaklı, değişiklikle "tam yağlı", "yağlı", "yarım yağlı" ve "yağsız" şeklinde düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

Yumaklı, yeni sınıflandırmayla içme sütlerinin yağ sınıflandırmasının tüketiciler açısından daha anlaşılır hale getirildiğinin altını çizerek, "Bu sınıflandırma haricinde içme sütlerinde yağ sınıflandırması yapılması yasaklandı. Böylece tüketicinin yanıltılmasına sebep olabilecek çok farklı yağ oranlarıyla piyasaya içme sütü arz edilemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece doğal aroma vericiler kullanılacak"

Çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına, kütlece en az yüzde 1 olacak şekilde ilk kez alt sınır getirildiğine dikkati çeken Yumaklı, içme sütlerine ilave edilebilecek şeker oranının, kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranının ise yüzde 9,5 olacak şekilde ilk kez sınırlandırıldığını anlattı.

Yumaklı, içme sütlerine ilave edilecek şekerin, Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde tanımlanan "yarı beyaz", "beyaz" ve "ekstra beyaz" şekerle sınırlandırıldığına işaret ederek, şu bilgiyi verdi:

"İçme sütlerine sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi artık engelleniyor. İçme sütlerinde aroma verici madde olarak sadece 'doğal aroma vericilerin' kullanılması yönünde düzenleme yapıldı. Ayrıca içme sütlerinde 'doğal' ifadesinin kullanımına ilişkin düzenleme yapılarak sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde 'doğal' ifadesi kullanılabilecek. Doğal ifadesinin kullanılacağı içme sütleri katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici ve benzeri hiçbir ilave bileşen içermeyecek, laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde 'doğal' ifadesi kullanılamayacak. Yeni düzenlemelerimizin tüketicilerimiz ve sektörümüz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gıda güvenilirliğinin temini, tüketicilerimizin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda işletmeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri, yeni düzenlemeye 31 Mart 2027'ye kadar uyum sağlayacak."