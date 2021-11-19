HepsiTürkiye programıyla yerel üreticiler dijitalleşme ile tanıştırılırken; KOBİ’ler, kooperatifler, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin yerelden tüm ulusala açılması hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iş birliği ile hayata geçirilen Hepsiburada’nın ‘HepsiTürkiye’den programı, yerel üreticileri destekleyerek, bulundukları bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünü, Hepsiburada’nın platformu aracılığıyla Türkiye’nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırmayı hedefliyor.

10 Ağustos’ta Van’da yerel üreticilerle bir araya gelinerek ilk adımı atılan, kısa sürede Aydın’dan Bingöl’e, Uşak’tan Mersin’e kadar Türkiye’de 23 ilde yerel üreticilerle buluşan HepsiTürkiye’den programı ile bölgesel sosyoekonomik kalkınmaya da ivme kazandırılması amaçlanıyor.

YEREL ÜRETİCİLER DİJİTALLEŞİYOR

HepsiTürkiye’den Programı, son olarak yöresel ürünleri dünyaca bilinen Malatya’da yerel üreticilerle bir araya geldi. Malatya Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta, Hepsiburada aracılığıyla e-ticaretin ve dijitalleşmenin yerel üretici ve markalara sağlayacağı faydalar ile aktarıldı.

HepsiTürkiye’den ile yurdun dört yanındaki yerel üreticiler dijitalleşme ile tanıştırılıyor, e-ti-carete teşvik ediliyor ve bu yolla ürünlerini Hepsiburada platformu üzerinden önce tüm Türkiye ardından da dünyayla buluşturulması için gerekli altyapı ve pazar erişimi koşulları sağlanıyor.

Bu yönüyle KOBİ’ler, kooperatifler, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin yerelden tüm ulusala açılması hedefleniyor.

23 BİN KADINA ULAŞTI

Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş programla ilgili şunları anlatıyor: “E-ticaret kaldıracı ile gıda ve gıda dışı tüm yöresel ürünlerin, coğrafi işaretli milli hazinelerimizin il il, ilçe ilçe tanıtılmasını hedefliyoruz.

Türkiye’nin 81 ili 971 ilçesinde üretilen zenginliklerin HepsiTürkiye’den seferberliği ile tek bir platform üzerinden hem üretici hem de tüketicilerle buluşmasını sağlamak istiyoruz.”

2017 yılından beri sürdürdüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji programıyla 23 bin kadını e-ticaretle tanıştırıp, işlerinin büyümesini sağlayan şirket, şimdi HepsiTürkiye’den programına katılacak olan yöresel ürün üreticisi kadın ve kooperatifleri de destekliyor.

YATIRIM VE FONLAMA ŞİRKETLERİNE TANITACAK

İstanbul’daki girişimcilerin TOBB İGGK bünyesinde uluslararası yatırım ve fonlama şirketlerine tanıtılması amacıyla kurulan VenturİST Global Çalışma Grubu yola çıkıyor.

VenturİST Global iyi niyet anlaşmalarıyla uluslararası yatırım şirketleriyle buluşmak isteyen girişimciler için bir çatı kuruluş olacak. Yolculuğuna İstanbul’dan başlayacak olan VenturİST Global diğer şehirlerle iş birliği içerisinde tüm Türkiye’ye yayılacak.

Böylece Türkiye’deki tüm girişimcilere fonlara ulaşma imkanı sağlanacak. VenturİST Global birinci yılında kullanıcı kitlesinin girişimci ekosisteminde azami 10 bine ulaşmasını hedefliyor.

Üçüncü yılın sonunda ise bu rakamın 300 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. VenturİST Global sadece yerli ve milli girişimcilere değil çevre ülkelerdeki girişimcilere de açılacak.