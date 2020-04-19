Gözleme çeşitleriyle bir marka yaratan Gözlemio kurucuları Ömer Soylu ve Tahir Tuluk, daha hızlı büyümek için franchise verecek. Beş yılın sonunda Türkiye’de 100 şubeye ulaşılması hedefleniyor. Franchise giriş bedeli olarak 100 bin TL alınıyor.

BURCU TUVAY

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Geleneksel lezzetlerimiz artık kurumsal bir formata bürünerek girişimciler için yeni iş modelleri yaratmaya başladı. Gözleme de bu yeni nesil iş modelleri arasına girdi. Gözlemio, 2018 yılında Ömer Soylu ve Tahir Tuluk tarafından kuruldu.

Üniversitelerle, gastronomi eğitim merkezleriyle, ünlü şeflerle, akademisyenlerle görüşmeler yaparak Gözlemio’nun rotasını belirleyen Soylu ve Tuluk bir AR-GE merkezi kurdu. Bir yıl boyunca hem ürün geliştirme hem konsept oluşturma hem de gözlemenin pişirileceği ekipmanla ilgili çalışmalar yapıldı. Sayısız tadım sonrasında ekşi mayalı özel gözleme hamurunun formülü bulundu.

PATENTİ KENDİLERİNDE

Aynı standartlarda lezzet sunabilmek için yerli ve yabancı çok sayıda firmanın farklı ızgaraları, fırınları, makineleri denendi.

Sonunda geleneksel yöntemlerin modern bir şekilde devam etmesini sağlamak için yeni bir gözleme ocağı icat edildi.

Ömer Soylu, “Gözlemio’nun en önemli farklarından biri patenti kendisine ait olan gözleme pişirme ocağının olması” diyor.

Bu ocakla gözlemelerin üç dakikada ideal seviyede pişmesi sağlanıyor. Aynı anda 15 gözleme pişebiliyor.

Gözlemio menüsünde yaklaşık 20 çeşit gözleme bulunuyor. Menüde patatesli, peynirli, ıspanaklı gibi klasik gözlemelerin yanı sıra mozzarellalı, vejetaryenli gibi yeni nesil gözlemeler de mevcut. Yakın zamanda bazlama tost ve dürüm formatı da menüye eklenecek.

40 BİN TL KÂR

Gözlemio markasıyla ilk mağaza İstanbul Şişli’de açıldı. Ardından da Meydan AVM şubesi faaliyete geçti. Marka, franchise vererek büyümesini sürdürecek. Ömer Soylu, bu yıl Beşiktaş ve Kadıköy başta olmak üzere İstanbul’da 10 franchise şube açmayı hedeflediklerini söylüyor.

Soylu ve Tuluk’un hedefi, beş yıl sonunda 100 şubeyle ülke genelinde hizmet vermek. Bir dünya markası olma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Tahir Tuluk, Türkiye’nin ardından master franchise vererek ABD, İngiltere ve Almanya’da da şube açacakları bilgisini veriyor.

Franchise giriş bedeli olarak 100 bin TL alınıyor. Tahir Tuluk, ilk beş franchise’dan bu bedelin alınmayacağını söylüyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise bulunduğu lokasyona ve büyüklüğüne göre 350 bin ile 500 bin TL arasında değişiyor.

Ömer Soylu, bir şubenin aylık brüt kârının 20 bin ile 40 bin TL arasında değiştiğini vurguluyor. Şubelerin ortalama büyüklüğü ise 100 metrekare. Bu iş modeli için cadde mağazacılığı konseptiyle büyümek hedefleniyor. Şubelerden aylık ciro üzerinden yüzde 5 royalty alınıyor.

İŞİN AYNASI

Uygun yer: İlk etapta İstanbul’da büyümek hedefleniyor. Beş yıl sonunda Türkiye genelinde 100 şubeye ulaşılması planlanıyor.

İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 100 bin TL alınıyor. İlk beş yatırımcıdan bu bedel alınmayacak.

Ciro hedefi: Bir şubenin aylık brüt kârı 20 bin ile 40 bin TL arasında değişiyor.

Kâr marjı: Ortalama yüzde 40.

Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında durabilecek, yeterli finansmana sahip ve hizmet sektöründe deneyimli kişiler tercih ediliyor.

Başvuru için iletişim: www.gozlemio.com