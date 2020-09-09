Pide ve lahmacun konseptiyle hizmet veren İrfan Usta, franchise vererek 2021 yılında 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor. 50 bin TL giriş bedelinin alındığı şubeler için aylık ciro hedefi 150 bin ile 200 bin TL arasında değişiyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Pide ve lahmacun konseptiyle faaliyet gösteren İrfan Usta, franchise şubeler açarak, Türkiye’deki şube sayısını artırmayı hedefliyor.

İlk restoranını 2013 yılında açan İrfan Temel, Kozyatağı, Pendik, Beşiktaş, Ataşehir ve Ankara’dan sonra Bulgur-lu’da tarihi Feraye Köşkü’nde hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca Bostancı’da İrfan Usta Şarküteri ve İçerenköy’de de tatlı imalathanesi bulunuyor.

Mutfağa olan merakı çok küçük yaşlarda başlayan İrfan Temel, bıçak tutmasını 10 yaşında öğrendi ve meslek hayatına 1990’lı yılların başında İstanbul Beşiktaş’ta lüks bir restoranın mutfağında başladı.

Çalıştığı restorandaki ustası Temel’de olan yeteneği gördü ve bir gün “Sen kebap yapabilir misin?” diye sordu.

Temel’in ustalık hayatı o gün başlamış oldu. İstanbul’da çeşitli restoranlarda çalıştıktan sonra kendi ismiyle restoran açtı.

Bugün kendisine ait dokuz restoranla faaliyet gösterdiklerini söyleyen Temel, franchising vererek 2021 yılında 40 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.

VEGAN LAHMACUN YAPTI *

Menüsünde yer alan sekiz çeşit lahmacun ve 10 çeşit pidesiyle franchise konsepti oluşturacaklarını vurgulayan İrfan Temel, “Türkiye’de ilk defa vegan lahmacunu biz yaptık. Misafirlerimizden çok olumlu tepkiler aldık ve oldukça talep edilen ürünler kategorisinde favori lezzetler grubuna eklendi” diye konuşuyor.

İstanbul’un her ilçesinde bir tane restoran açılması hedefleniyor. Yatırım kararı verilmesinin ardından düşünülen alternatif bölgelerin, potansiyeli yüksek ciro yapan bölgeler olmasına dikkat ediliyor.

Lokasyondaki muhtemel dükkanlar belirlendiğinde saha ekibi, dükkanları yerinde inceleyerek en uygun olan yere yatırımcıyla birlikte karar veriyor. Franchise giriş bedeli olarak 50 bin TL talep ediliyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 200 bin ile 300 bin TL arasında değişiyor.

Şubeler için aylık ciro hedefi, minimum 150 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Maliyetlerin lokas-yonlara göre değişken olmasından dolayı franchise görüşmelerinde maliyet ve kârlılık hesaplaması yapılarak kâr marjı belirleniyor. Şubelerden royalty bedeli olarak yüzde 3 alınıyor. Markaya uyum sağlayabilecek vizyon ve misyon sahibi kişiler tercih ediliyor.

Mimari proje, İrfan Usta tarafından yapılıyor. Usta tedariki ve eleman temini konusunda da destek sağlanıyor. Ustaların eğitimini de şirket veriyor. Türk kebap kültürünü tüm dünyaya açmayı hedeflediklerini ifade eden İrfan Temel, şöyle devam ediyor:

“Şu an ABD ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kültürel mirası tüm dünya ülkelerinde tanıtabilecek iş ortaklarıyla kontrollü olarak yürütebileceğimizi düşünüyoruz. Bu yıl Bulgurlu’da tarihi Feraye köşkünü açtık. Önümüzdeki aylarda yurtdışı ve yurtiçi yatırımlarımız olacak.”

İŞİN AYNASI

Uygun yer: İstanbul’un her ilçesinde bir tane restoran açılması hedefleniyor.

İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 50 bin TL talep ediliyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 200 bin ile 300 bin TL arasında değişiyor.

Ciro hedefi: Aylık minimum 150 bin ile 200 bin TL arasında değişiyor.

Kâr marjı: Maliyetlerin lokasyonlara göre değişken olmasından dolayı franchise görüşmelerinde, maliyet ve kârlılık hesaplaması yapılarak kâr marjı belirleniyor.

Bayilerde aranan özellikler: Markaya uyum sağlayabilecek vizyon ve misyon sahibi kişiler tercih ediliyor.

Başvuru için: franchise@irfanusta.com.tr