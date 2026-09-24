Biyolojik saatiniz terfinizi etkiliyor olabilir: Sabah insanları mı, gece insanları mı avantajlı?

Kurumsal çalışma hayatında uzun yıllardır erken kalkanlar öne çıkıyor. Sabah toplantıları, 09.00-17.00 mesai düzeni ve güne erken başlayan yöneticiler, iş dünyasının büyük ölçüde "sabah insanlarına" göre şekillendiğini gösteriyor. Ancak 1,5 milyondan fazla çalışanı kapsayan yeni bir araştırma, herkesin en verimli olduğu saatlerin aynı olmadığını ortaya koydu.

Herrmann International ile MyPerfectResume iş birliğinde ABD ve Kanada'daki çalışanların verileri incelendi. Araştırmada, özellikle gençlerin ve yaratıcı mesleklerde çalışanların kendilerini "gece insanı" olarak tanımlamaya çok daha yatkın olduğu görüldü.

Üst düzey pozisyonlarda ise tablo tersine dönüyor. Liderlik kademelerinde sabah insanlarının ağırlıkta olması, dikkat çekici bir soruyu beraberinde getiriyor: Bir kişinin enerjisinin ve odaklanmasının günün hangi saatlerinde yükseldiğini belirleyen doğal ritmi, yani "kronotipi", kariyer basamaklarını çıkma ve terfi etme ihtimalinde rol oynuyor olabilir mi?