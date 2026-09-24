Petrol devinden arz güvenliği mesajı: "Aksaklıkları birkaç gün içinde çözeceğiz"

Suudi Aramco Başkanı ve CEO'su Amin Nasser, şirketin operasyonlarında yaşanabilecek olası bir aksaklık veya üretim kesintisinin birkaç gün içinde onarılarak üretimin normale döndürülebileceğini ifade etti.

Japonya ziyaretinde Nikkei Asia adlı dergiye konuşan Nasıser, ülkesinin mevcut 3 ana güzergaha ek olarak ham petrol ihracatı için alternatif hatlar araştırdığını aktardı.

Altyapı ciddi kesintilere karşı dayanıklı

Bölgedeki artan jeopolitik gerilimler ve Kızıldeniz ile Hürmüz Boğazı gibi kritik deniz yollarındaki lojistik riskler karşısında tedarik güvenliğini sağlamak isteyen Suudi Aramco, mevcut 3 ana ihracat rotasına ek olarak 4. ve 5. alternatif petrol ihracat rotalarını hayata geçirmeyi planlıyor. Bununla birlikte şirket, Asya pazarındaki müşterilerine kesintisiz sevkiyat yapabilmek adına başta Japonya olmak üzere ülke dışındaki depolama kapasitelerini artırma yeteneğini ve seçeneklerini değerlendiriyor.

Kesinti tehditlerine karşı Suudi Arabistan dışındaki depolama kapasitelerini genişletmeyi değerlendirdiklerini belirten Nasser, Aramco'nun altyapısının ciddi kesintilere karşı dayanıklı olduğunu dile getirdi.

Aramco'nun petrol üretiminin ABD-İran savaşı önceki seviyelerin altında kaldığını anlatan Nasseır, alternatifler üzerinde çalıştıklarını söyledi.