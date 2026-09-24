YouTube’dan Meta’ya soruşturma resti: Uzlaşma anlaşmasına katılmıyor

YouTube CEO'su Neal Mohan, video platformunun genç kullanıcıları korumak için halihazırda önlemlere sahip olduğunu belirterek, Meta'nın çocuk güvenliği etrafındaki çok eyaletli uzlaşma anlaşmasına katılma fikrini reddetti.

Mohan, CNN'e yaptığı açıklamada, "Gençlerin platformumuzda güvende olmasını sağlamak için çok uzun zamandır yatırım yapıyoruz. YouTube'dan beklemeniz gereken şey, bu konulara odaklanmaya devam etmemizdir" dedi.

Meta, platformlarını bağımlılık yapacak şekilde tasarlayarak gençlerin ruh sağlığını bozduğu ve bunları çözüme kavuşturmak için de 18 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşma anlaşmasını kabul etmişti. Meta; genç kullanıcılar için zaman sınırları getirmek, "beğeni" sayılarını kaldırmak ve güvenlik uygulamaları için üçüncü taraf denetimi sağlamak gibi kendi anlaşmasında yer alan düzenlemelerin benzerlerini YouTube ve TikTok gibi rakiplerinin de yapması yönünde baskı kurmaya çalışıyordu.

Mohan'ın bu açıklamaları, Google bünyesindeki platformun Çarşamba günü düzenlenen yıllık Made on YouTube etkinliğinde gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında geldi. Şirket bu etkinlikte, içerik üreticileri ve izleyiciler için yeni yapay zekâ araçları ve mesajlaşma özellikleri dahil olmak üzere çeşitli yenilikleri duyurdu.

Mohan güvenlik adımlarına güveniyor

Meta, çok eyaletli davanın duruşmaları devam ederken uzlaşmaya varmış ve bunu gençlerin güvenliği açısından sektöre öncülük eden bir adım olarak sunarak diğer platformları da kendisini takip etmeye teşvik eden reklamlar yayınlayıp açıklamalarda bulunmuştu.

Mohan, YouTube'un ebeveynlerin gençlerin Shorts adı verilen kısa video özelliğinde geçirdiği süreyi sınırlandırmasına olanak tanıyan seçenekler gibi halihazırda aldığı güvenlik adımlarına güvendiğini belirtti. Mohan ayrıca YouTube'un çocuk güvenliği özellikleri geliştirirken bağımsız uzmanlarla birlikte çalıştığını ekledi.

Meta'dan farklı bir yapıda olduklarını vurgulayan Mohan, "Biz (Meta'dan) çok farklı bir platformuz," diyerek şirket olarak kullanıcıların oturma odalarındaki televizyon ekranlarında daha fazla içerik izlemesine odaklandıklarını sözlerine ekledi.

YouTube'u yanlış anlıyorlar

YouTube ve Meta, Mart ayında Los Angeles'ta görülen ayrı bir davada, genç bir kadında bağımlılık yaratarak ruh sağlığına zarar verdikleri gerekçesiyle sorumlu bulunmuştu. Her iki şirket de karara itiraz etmeyi planlıyor. YouTube sözcüsü o dönemde yaptığı açıklamada, jüri kararının "bir sosyal medya sitesi değil, sorumlu bir şekilde inşa edilmiş bir yayın servisi olan YouTube'u yanlış anladığını" savunmuştu.

YouTube, bu yılın başlarında benzer iddialarda bulunan başka bir gençle uzlaşmaya varmış, TikTok ve Snap de aynı davada uzlaşma yoluna gitmişti (Meta hakkındaki suçlamalar ise düşürülmüştü). Ancak her dört şirket de platformlarının genç kullanıcılara zarar verdiğini öne süren bireylerden, ailelerden ve okul bölgelerinden gelen yüzlerce davayla karşı karşıya kalmaya devam ediyor