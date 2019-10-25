Lider yöneticiler deneyimlerini paylaşacak
Endeavor Türkiye, 21 Ekim’de gerçekleştirilecek olan ScaleUp Summit etkinliği ile küresel girişimcilik örneklerini derinlemesine ele alarak hızlı büyüme odaklı girişimcilere ışık tutmaya hazırlanıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Endeavor’ın ağına dahil girişimci ve mentörlerin, büyüme aşamasındaki şirketlere yönelik konuları ele alacağı ScaleUp Summit etkinliği, Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirilecek.
Etkinlikte, rol model alınan liderler ve girişimciler, girişimcilik yolunda kazandıkları değerleri paylaşacak ve büyüme aşamasında dikkat edilmesi gereken konular konuşulacak.
ScaleUp Summit’te; AvidXchange Operasyon Direktörü Steven G. Boehm, Cooley LLP şirketi ortaklarından Ferish Patel, Twiga Foods’un Kurucu Ortak ve CEO’su Peter Njonjo, McKinsey&Company’de kariyerine başlayan Paola Bonomo, Resultagos Digitais CEO’su Eric Santos, Nyca Partners’ın ortağı Hans Morris ve konuşmacı olarak yer alarak deneyimlerini aktaracak.
Endeavor, zirve ve programla ilgili tüm detayları http://endeavorscaleupsummit.com/
web sitesinde paylaşıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?