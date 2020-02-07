PCI Checklist’e 1,1 milyon TL yatırım
Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun üçüncü yatırımı, 1,1 milyon TL ile Workup Girişimcilik Programı’nın dördüncü dönem mezunu PCI Checklist’e oldu. Şirket, San Francisco yurtdışı programına katılmıştı.
BURCU TUVAY
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Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı, İş Bankası’nın ana desteği ile 2017 yılından bu yana kesintisiz sürüyor.
Programın Haziran 2019’da tamamlanan dördüncü döneminden mezun olan PCI Checklist, çıktığı ilk yatırım turunda İş Bankası’nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan (Maxis Yenilikçi GSYF) 1,1 milyon TL yatırım aldı.
Gerçek zamanlı dış zafiyet taraması yapan bir SaaS yazılımı olan PCI Checklist, e-ticaret siteleri ve ödeme sistemcileri için danışmanlık, fark analizi ve PCI DSS sertifikasyonuna girmeden önceki denetim hizmetlerini sağlıyor.
RİSK HARİTASI ÇIKARIYOR
Tespit edilen açıkların ne olduğu, neye sebebiyet verebileceği ve nasıl çözümleneceği konularında bilgi sağlayan PCI Checklist, herhangi bir entegrasyon gerektirmeden çalışıyor.
Bankalar, ödeme sistemcileri, SSL üreticileri, kurumsal şirketler vb. üçüncü partiler adına da tarama yapabilen PCI Checklist; bu yeteneği ile bankalar ve ödeme sistemcilerinin üye işyeri edinim sürecini kısaltıyor.
Kıvanç Harputlu, Emre Aydın, Cem Karaca ve Tunç Yıldırım isimli Ankaralı dört girişimcinin ortaklığı ile kurulan PCI Checklist, 2019’un ocak ayında Workup’ın dördüncü dönemine seçilen girişimler arasında yer aldı.
İş Bankası tarafından 2019 yılının ekim ayında San Francisco’da düzenlenen yurtdışı programına katılan girişimlerden biri olan PCI Checklist, bu program sayesinde Silikon Vadisi’ndeki potansiyel müşteriler ve yatırımcılarla iş bağlantısı kurma olanağı da elde etti.
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