Little Caesars, Covid-19 döneminde yatırımcılara ödeme öteleme, destek primi, hammadde alımlarında indirim gibi fırsatlar sundu. Yüzde 80’i franchise olan toplam 85 şubeyle faaliyet gösteren şirket, bu yılın sonuna kadar 10 franchise şube açmayı planlıyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Banu Arıduru Pandemi sürecinde global anlamda bir daralma yaşayan yeme-içme sektöründe franchise veren şirketler yatırımcılara özel yeni ekonomik formülleri devreye aldı.

Öyle ki geçen ay sadece ABD’de bazı fast food markalarının eyalet bazında iflas başvurularında bulunması global devleri harekete geçirmiş, tanınan ünlü bir hamburger zinciri ülkedeki bayileri için 40 milyon dolarlık acil durum fonunu devreye aldığını duyurmuştu.

Geçen yıl itibariyle 46 milyar TL büyüklüğe ulaşan Türkiye yeme-içme sektöründeki şirketlerde normalleşme sürecinde özellikle franchise şubelerini korumak adına önemli adımlar atıyor. Sektörün yüzde 4’ünü oluşturan pizza segmentinin markalarından Little Caesars, pandemi süresince yatırımcılara özel bir dizi destek sunmaya başladı.

Little Caesars Genel Müdürü Banu Arıduru, bir destek primi oluşturduklarını ve ödenen royalty bedelini düşürdüklerini söylüyor. Arıduru, “Her hafta franchise girişimcilerimiz ve restoran müdürlerimizle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmeler sayesinde saha hakkında bilgi sahibi oluyor ve hızlı kararlar alıp uygulamaya geçebiliyoruz” diyor.

İKİNCİ YARIDA NORMALLEŞME *

İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak’ta toplam 85 restoranla faaliyet gösteren Little Caesars’ın şubelerinin yüzde 80’ini franchise’lar oluşturuyor.

Şirket, 2020 yılına yüzde 25 satış artışı ve 20 yeni şube açılışı hedefiyle girmişti. Banu Arıduru, “Satış artışı hedeflerimizi tutturuyoruz. Büyüme konusunda ise 10 şube açılışıyla yılı tamamlayacağız gibi gözüküyor” diye konuşuyor.

İstanbul, Antalya, Edirne, Ankara, Konya, Kayseri’de yeni şubeler açılması hedefleniyor. Daha çok cadde üzeri lokasyonlar tercih ediliyor. Franchise giriş bedeli olarak 50 bin TL alınıyor. Little Caesars Türkiye’nin her şey dahil şube açma yatırım maliyeti 650 bin TL + KDV.

Bu bedele isim hakkı bedelinden inşaata, fırın ve soğuk odalardan bilgisayar sistemlerine kadar her şey dahil. Yatırımın geri dönüşü ise 36 ay olarak ifade ediliyor.

Şubeler için aylık ciro hedefi lokasyona göre değişiyor. Ortalama bir şubenin aylık ciro hedefi minimum 150 bin ile 170 bin TL + KDV arasında. Şubelerin net kârlılığı yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişiyor. Şirket, royalty bedeli olarak yüzde 6 alıyor.

“2021 DAHA İYİ OLUR” *

Yeme-içme sektörünün izolasyon döneminde ciddi oranda daraldığını söyleyen Banu Arıduru, sürecin yılın ikinci yarısında normalleşmeye başlayacağını vurguluyor. Bu nedenle de 2020’yi tamamen ‘kayıp bir yıl’ olarak nitelendirmediklerini ifade ediyor.

Arıduru, “2021 yılında sektörümüzün ilerleyişini sürdüreceğini düşünüyorum. Özellikle döviz kuru kaynaklı yükselişe geçen ekipman ve kurulum maliyetlerinin belirli standartlara oturtulmasıyla yatırımcıların ilgisinin ve cesaretinin devam edeceğini düşünüyoruz” diyor.

İŞİN AYNASI *

Uygun yer: İstanbul, Antalya, Edirne, Ankara, Konya ve Kayseri.

İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 50 bin TL alınıyor. Little Caesars Türkiye’nin her şey dahil şube açma yatırım maliyeti 650 bin TL + KDV.

Ciro hedefi: Aylık 150 bin ile 170 bin TL + KDV arasında.

Kâr marjı: Yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişiyor.

Başvuru için: franchise@littlecaesars. com.tr ya da 0212 604 14 14