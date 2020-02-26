Tarım teknolojilerinde start up’lar aranıyor - Ekonomist

Tarım teknolojilerinde start up’lar aranıyor
Girişimci ve yatırımcılar için önemi giderek artan tarım teknolojileri sektörü, 2020’de özellikle ülkemizde ivme kazanacak.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin teknoloji iştiraki olan Tarnet, “tarım teknolojileri” alanındaki tecrübesini Teknofest 2020’de katılımcılarla paylaşacak.
Genç girişimcilerin tarım teknolojilerine yön vereceği yarışmanın sekiz başlığı; akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, sera otomasyon sistemleri, tarımda drone teknolojilerinin kullanılması, otomatik dümenleme sistemleri, dijital feromon tuzak teknolojileri, erken uyarı sistemleri, hayvancılık teknolojileri olarak belirlendi.
Tarnet’in, tarım teknolojileri alanındaki bu yarışmalarında dereceye girenlere 3 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.
850 bin çiftçi ortağı, bin 625 kooperatifi ve 15 şirketi bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri, son başvuru tarihi 28 Şubat 2020 olan ödüllü yarışma ile özellikle genç girişimcilere tarımın geleceği için destekler sunmayı planlıyor.
Yarışmaya başvuru, www.teknofest.org adresinden yapılabiliyor.
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