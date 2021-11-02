Tatlı sektörünün zincir markalarından Osmanlı Tulumbacısı, 2023’ün sonuna kadar toplam 50 franchise şube açacak. Şubeler için aylık minimum 60 bin TL ciro hedefleniyor.

Tatlı sektörü son yıllarda zincirleşme çalışmalarının artmasıyla birlikte Türkiye’de yaklaşık 30 bine yakın markaya ulaştı.

Hızla büyüyen tatlı sektörünün bu alana yatırım yapan zincir markaların artması ile birlikte 20 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Sektörde birçok marka franchising yöntemiyle büyümeyi tercih ediyor.

Bu markalardan biri olan Osmanlı Tulumbacısı, Kocaeli merkezli Ostu Gıda çatısı 2007 yılında üretime, 2010 yılında da franchise mağazalar açmaya başladı.

10 yıl içerisinde Türkiye genelinde 18 ilde 44 mağaza, yurtdışında dört şube ile 200 kişiye istihdam sağlayan bir zincir haline geldi.

Osmanlı saray mutfağından beri süre gelen geleneksel reçetelere göre üretim yaptıklarını söyleyen OSTU Gıda Genel Müdürü Özcan Durmaz, “Kadayıf üretim hattımızı devreye soktuk, daha çok geliştireceğiz. Kahveyi de kendimiz üretiyoruz.

Kahvede daha fazla çeşitle üretime devam edeceğiz AR-GE ekibimiz yeni ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyor. 2021 ve 2022’de en az 4-5 farklı yeni ürünü üretmeye başlayacağız” diyor.

FABRİKA YATIRIMI

2020 yılını pandemi etkisiyle 9 milyon TL ciro ve 2 bin ton satışla kapatan Osmanlı Tulumbacısı, pandemide yeni fabrikasını hayata geçirdi ve 2021’i büyüme yılı ilan etti.

Kocaeli Gölcük’te 3 bin metrekare kapalı alana kurulan tesis 85 ton depolama kapasitesine ulaştı. Tam otomatik ve el değmeden üretim yapılan tesiste günde 5 ton üretim yapılabiliyor.

2021’in sonuna kadar 10 adet, 2023’ün sonuna kadar ise toplamda 50 franchise vereceklerini açıklayan Durmaz, ayrıca Avrupa’da ve Ortadoğu’da şubelerinin olmadığı ülkelerde en az 15 franchise vereceklerini belirtiyor.

Osmanlı Tulumbacısı, düşük maliyetli giriş bedelleri ile dört farklı konsept sunuyor. Kiosk konsepti için 70 bin TL yatırım gerekirken gel-al konseptli mağazanın yatırım maliyeti 100-150 bin TL arasında değişiyor.

Kafe-restoran konseptinde yatırım maliyeti 250 bin TL’de kalırken, 500 metrekareye varan büyük kafe-restoran konseptinde maliyet 1 milyon TL’ye çıkabiliyor.

60 BİN TL CİRO HEDEFİ

Cirodan pay, aylık bedel ve reklam bedeli alınmıyor. Durmaz, “Kolay üretim prosesimiz, soğuk zincirimiz, ciro artıran geniş yan ürün çeşitliliğimizle girişimci adaylarına düşük yatırımla büyüyen bir iş alanına giriş vadediyoruz” diyor.

Şubeler için hedeflenen ciro aylık minimum 60 bin TL. Brüt kâr marjı ise yüzde 145 olarak ifade ediliyor.

Yoğun lokasyonlu caddeler, bankaların yoğun olduğu bölgeler, kilit yol üzeri lokasyonlar ve benzin istasyonları şubeler için tercih edilecek uygun yerler olarak belirtiliyor.

Açılışta bir defaya mahsus olarak ürün desteği veriliyor.