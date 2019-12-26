Tekstilcileri dünyaya açacaklar
AliExpress ve İHKİB, KOBİ’leri e-ihracatla dünyaya açıyor. Yapılan anlaşma sayesinde, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) üyesi 15 bin şirket, AliExpress’in altyapısından faydalanarak ürünlerini dünyaya ihraç edebilecek.
BURCU TUVAY
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Türkiye’den yurtdışına açılmak ve küresel düzeyde rekabet etmek isteyen KOBİ’ler, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve küresel çevrimiçi perakende pazar yeri olan AliExpress desteğinden faydalanabilecek.
KOBİ’ler, AliExpress’in ekosistemi ve altyapısından faydalanarak ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebilecek.
15 bin İHKİB üyesini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaştıracak bu ortaklık kapsamında, AliExpress Türk ihracatçısına küresel ekosistemini açacak ve tahsilat, lojistik ve pazarlamanın da içinde bulunduğu çeşitli alanlarda 18 dilde altyapı desteği sağlayacak.
AliExpress’in çözüm ortağı İhracatname ise kayıt ve mağaza açma süreçlerinde satıcılara rehberlik edecek. AliExpress’te mağaza açan ihracatçılar ve KOBİ’ler, platforma katılım ücreti veya periyodik ücretleri ödemeyecekler.
Ayrıca AliExpress satışları ürün kategorisine bağlı olarak yüzde 5-8 arasında değişen uygun komisyon oranlarından faydalanmaya uygun olacak.
HEDEF PAZARLAR
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, dünyada e-ihracat pazarının hızla büyüdüğüne dikkat çekiyor.
Gültepe, “Bu anlaşma sayesinde 15 bin üyemize AliExpress üzerinden dünyanın kapılarını açıyoruz.
Mikro girişimcilerimiz bile dünyanın en ücra köşesine doğrudan perakende satış yapabilecek” diyor.
AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang, Türkiye’deki KOBİ’lerin AliExpress üzerinden yurtdışına açılmasında hedeflenen pazarlar arasında Rusya, Avrupa ve Ortadoğu’nun yer aldığını belirtiyor.
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