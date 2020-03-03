Yaratıcı girişimciler aranıyor - Ekonomist

Yaratıcı girişimciler aranıyor
Yaratıcı girişimcilerin iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmayı amaçlayan üç günlük Yaratıcı Girişimcilik Programı, 27-29 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek. Programa katılmak için 9 Mart tarihine kadar başvuru yapmak gerekiyor.
BURCU TUVAY
[email protected]
Birleşik Krallık merkezli inovasyon vakfı Nesta tarafından geliştirilen ve British Council aracılığıyla dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen Yaratıcı Girişimcilik Programı, 2014’ten bu yana Türkiye’de dokuz şehirde 250’den fazla yaratıcı girişimcinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yaratıcı girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesine yardımcı olan üç günlük uygulamalı bir eğitim olan Yaratıcı Girişimcilik Programı, British Council tarafından Viveka işbirliğiyle ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 27-29 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.
Yaratıcı Girişimcilik Programı, katılımcılara üç gün boyunca, iş fikirlerini geliştirmekten potansiyel müşterileri tespit etmeye ve finansal durumlarını değerlendirmeye kadar, başarılı bir iş kurmak ve yürütmek için gerekli
belli başlı becerileri kazandırmayı amaçlıyor.
PROGRAM SİZE GÖRE Mİ?
Yaratıcı Girişimcilik Programı, henüz tasarı aşamasında güçlü bir iş fikri bulunan, işletmeleri kurulum aşamasında olan (0-3 yıl) veya henüz olgunlaşmamış bir yaratıcı işi olan ve büyük bir değişim planlayan yaratıcı girişimcilere yönelik.
Program, reklamcılık, mimarlık, kültür-sanat, zanaat, tasarım, moda, oyun, müzik, yayıncılık, teknoloji, televizyon ve sinema gibi yaratıcı sektörlere odaklanıyor.
Programa katılım şartlarına ve eğitime dair ayrıntılı bilgiye, British Council web sitesinden, https://www.british-council.org.tr/programmes/arts/ creative-economy/creative-enterprise-programme sayfasından ulaşılıyor.
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