Yurtlarda dijital dönüşüm
Yurt yönetiminde dijital dönüşüm global bir ihtiyaç haline gelirken, Livinsoft yazılımı bulutun verimliliğini yurt kayıt ve yönetim süreçlerine yansıtmaya çalışıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Yazılım, öğrenci kaydından başlayıp yıl boyu süren tüm yönetim süreçlerini dijitalleştiriyor.
Dünyada eğitim sektörü hızla büyürken, farklı dikeylerde dijitalleşme ihtiyacı da artıyor. Yurt yönetimi de bunlardan biri. Çoğunlukla kağıt evraklar veya Excel tabloları üzerinden yönetilen süreçler büyük verimsizliğe neden oluyor.
Bu yüzden de öğrenci yurtlarının kendine özgü ihtiyaçlarına yanıt sunan, bulut tabanlı bir sisteme ihtiyaç duyuluyor.
MV Holding, konaklama sektöründe yaptığı yatırımlar kapsamında, 2013 yılında Residorm markası altında öğrenci yurtları işletmeye başladı. Buradaki ihtiyacın tespitinin ardından, kurum içi girişimcilik yaklaşımıyla yurtların beklentilerine tam yanıt vermeyi amaçlayan bulut tabanlı bir çözüm geliştirildi ve 2018 yılında Livinsoft kuruldu.
Livinsoft, öğrenci yurtlarında yönetim süreçlerini uçtan uca kolaylaştırmaya odaklı yazılım çözümleri sunuyor. Bulut tabanlı geliştirilen çözüm, öğrenci kaydından başlayıp yıl boyu devam eden tüm yönetim süreçlerini dijitalleştiriyor.
Livinsoft’un özellikleri arasında öğrenci bazında kayıt, izin, tahsilat, interaktif iletişim, oda arkadaşı eşleşmesi ve her türlü talep yönetimi bulunuyor. İşletme bazında ise bina ve oda yapılandırma, fiyatlandırma ve kampanya yönetimi, ön muhasebe, online ödeme, ek gelir
yönetimi, finansal raporlama, detaylı filtreleme, doküman ve envanter yönetimi yapılabiliyor. Kullanıcı bazında ise detaylı yetki yönetimi, görev atama ve takibi, kullanıcı işlemleri geçmişi gibi özellikler bulunuyor.
BÜYÜME YILI OLACAK
Livinsoft Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, “Yazılım, kolay kullanımı ve dinamik yapısıyla öğrenci ve çalışanların deneyimini iyileştirirken, çalışanların verimini yükselterek işgücünden büyük tasarruf sağlıyor” diyor.
Dorman, tahsilat ve fatura işlemlerinin daha organize ve kolayca takip edilebildiğini, tahsil edilemeyen veya gözden kaçan alacakların neredeyse ortadan kalktığını söylüyor.
Kurulumu teknik bilgi gerektirmeyen Livinsoft, her tipte öğrenci konaklama işletmesinde kullanılabiliyor. Özellikle birden çok şubesi olan işletmelerin yönetici ve yatırımcılarına gerçek zamanlı veriler ve karşılaştırmalı rapor fonksiyonları ile takipte kolaylık sağlıyor.
Livinsoft ilk olarak MV Holding çatısı altında toplam 4 bin yatakla üç ayrı şehirde faaliyet gösteren yurtlarda kullanılmaya başlandı.
Ebru Dorman, bu alanda faaliyet gösteren pek çok öğrenci yurdu ile işbirliği için görüşmeler yaptıklarını belirtiyor. Dorman, bunlardan bir kısmı ile imza aşamasında olduklarını ve 2019’da önemli bir büyüme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekliyor.
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