33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? POMEM 33. Dönem kılavuzu yayınlandı mı?

33. Dönem POMEM Başvuru Şartları (Genel Kriterler)

Polis Akademisi tarafından yayımlanacak olan 33. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile kesin şartlar ve KPSS taban puanları netleşecektir. Ancak, POMEM alımlarında genel olarak aranan temel başvuru şartları şunlardır:

Eğitim, KPSS ve Yaş Şartları

T.C. Vatandaşı Olmak.

Eğitim Durumu: Lisans veya ön lisans mezunu olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Puan Şartı (Beklenen Taban Puanlar): Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak:

Lisans Mezunları: KPSS P3 puan türünden 60,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

Ön Lisans Mezunları: 2024 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden 65,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak. (Kılavuzda yıl ve puan teyit edilecektir.)

Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı yılın 01Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. (18yaşını tamamladıktan sonra} yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

Fiziksel ve Sağlık Şartları

Boy Şartı: Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167cm’den kısa boylu olmamak.

BMİ (Beden Kitle Endeksi): 18(dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Sağlık Durumu: Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenen koşulları taşımak.

Hukuki ve Etik Şartlar

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun }53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile:

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar vb. katalog suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya devam etmekte olan bir soruşturma/kovuşturma bulunmamak.

Genelev, birleşme yeri, randevuevi vb. yerlerde çalışmış veya aracılık/bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak.

Genel ahlak ve edebe aykırı yazılı, sesli, görüntülü eser üretmek veya satmaktan, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma/kovuşturma devam ediyor olmamak veya bunlardan dolayı hüküm giymemiş olmak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.