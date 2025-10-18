33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? POMEM 33. Dönem kılavuzu yayınlandı mı?

Tüm polis adayı öğrencilerin gözü, 2025 yılı polis alımları için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek olan resmî açıklamaya çevrilmiş durumdadır. Özellikle yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, 33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuru takvimi için beklentiler ciddi şekilde arttı.
33. DÖNEM POMEM NE ZAMAN?
2025 yılı polis alımları için adayların merakla beklediği 33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuru tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı.
Başvuru Başlangıç Beklentisi:
Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, 33. Dönem POMEM alımlarının 2025 yılının sonlarında başlaması beklenmektedir.
Geçtiğimiz yıl 32. Dönem POMEM alımı duyurusu} Kasım 2024'te yapılmış ve ön başvurular 21 Kasım - 09 Aralık }2024 tarihleri arasında kabul edilmişti.
Başvuru Şartları ve Süreci Hakkında Bilgiler:
Eğitim Düzeyi: Başvuru yapacak adayların lisans veya ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
Başvuru Kanalı: Başvurular genellikle Polis Akademisi'nin resmî web sitesi üzerinden, e-Devlet şifresi kullanılarak yapılmaktadır.
Lise Mezunları: Lise mezunu adaylar için alımlar, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) bünyesinde ayrı süreçlerde yapılmaktadır ve bu alımlar için de 2025 yılı içerisinde duyurular yapılmaktadır.
Adayların, kesinleşmiş başvuru tarihleri ve sınav takvimi için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmî sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
33. Dönem POMEM Başvuru Şartları (Genel Kriterler)
Polis Akademisi tarafından yayımlanacak olan 33. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile kesin şartlar ve KPSS taban puanları netleşecektir. Ancak, POMEM alımlarında genel olarak aranan temel başvuru şartları şunlardır:
Eğitim, KPSS ve Yaş Şartları
T.C. Vatandaşı Olmak.
Eğitim Durumu: Lisans veya ön lisans mezunu olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
KPSS Puan Şartı (Beklenen Taban Puanlar): Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak:
Lisans Mezunları: KPSS P3 puan türünden 60,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
Ön Lisans Mezunları: 2024 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden 65,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak. (Kılavuzda yıl ve puan teyit edilecektir.)
Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı yılın 01Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. (18yaşını tamamladıktan sonra} yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
Fiziksel ve Sağlık Şartları
Boy Şartı: Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167cm’den kısa boylu olmamak.
BMİ (Beden Kitle Endeksi): 18(dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
Sağlık Durumu: Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenen koşulları taşımak.
Hukuki ve Etik Şartlar
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun }53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile:
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar vb. katalog suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya devam etmekte olan bir soruşturma/kovuşturma bulunmamak.
Genelev, birleşme yeri, randevuevi vb. yerlerde çalışmış veya aracılık/bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak.
Genel ahlak ve edebe aykırı yazılı, sesli, görüntülü eser üretmek veya satmaktan, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma/kovuşturma devam ediyor olmamak veya bunlardan dolayı hüküm giymemiş olmak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
33. Dönem POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır?
33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuruları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmî kılavuz yayımlandıktan sonra, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Başvuru adımları, yayımlanan kılavuz doğrultusunda şu şekilde ilerleyecektir:
e-Devlet Girişi: Adaylar, öncelikle e-Devlet şifreleri ile Polis Akademisi Başkanlığı'nın (ya da kılavuzda belirtilen ilgili kurumun) başvuru sistemine giriş yapacaklardır.
Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, sistemde yer alan POMEM Başvuru Formu'nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracaklardır. Bu formda kişisel bilgiler, eğitim durumu, KPSS puan bilgileri ve diğer gerekli bilgiler yer alacaktır.
Başvurunun Kaydedilmesi: Form doldurma işleminin tamamlanmasının ardından, adaylar başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaklardır.
Önemli Notlar:
Başvurunun geçerli sayılması için, kaydetme işleminin eksiksiz yapıldığından emin olunmalıdır.
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaylar, kılavuzda belirtilen bankalara sınav ücretini yatırarak ön başvuru işlemlerini tamamlayacaktır. Ücret yatırma işlemi, başvurunun geçerliliği için kritik öneme sahiptir.
Adayların, kılavuzda belirtilen tüm şartları (KPSS puanı, yaş, boy-kilo vb.) dikkatle incelemesi gerekmektedir.