ARA
DOLAR
41,90
0,14%
DOLAR
EURO
48,82
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
5725,11
-1,63%
GRAM ALTIN
BIST 100
10208,76
-1,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
  • Adalet Bakanlığı İKM alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçlarında

Adalet Bakanlığı İKM alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçlarında

Adalet Bakanlığı'nın İnfaz Koruma Memuru (İKM) başta olmak üzere birçok farklı pozisyon için gerçekleştirdiği personel alımı başvuruları 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Peki Adalet Bakanlığı İKM alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçlarında


Adalet Bakanlığı İKM alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçlarında

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ve Personel Genel Müdürlüğü (PGM) bünyesinde görevlendirmek üzere toplamda 5 bin personel alımı gerçekleştirecek. İnfaz Koruma Memuru (İKM) başta olmak üzere çeşitli pozisyonlar için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı.

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru sürecinin tamamlanmasına rağmen, İKM alımı sonuçlarına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmamıştır.

Personel alım sonuçlarının ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak aday listelerinin önümüzdeki günlerde ilan edilmesi beklenmektedir.

Adayların, sonuçları ve sınav tarihlerini öğrenmek için aşağıdaki resmî internet adreslerini düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (PGM): pgm.adalet.gov.tr

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE): cte.adalet.gov.tr

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak. Ayrıca Personel Genel Müdürlüğünce de 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL