Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ve Personel Genel Müdürlüğü (PGM) bünyesinde görevlendirmek üzere toplamda 5 bin personel alımı gerçekleştirecek. İnfaz Koruma Memuru (İKM) başta olmak üzere çeşitli pozisyonlar için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı.

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru sürecinin tamamlanmasına rağmen, İKM alımı sonuçlarına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmamıştır.

Personel alım sonuçlarının ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak aday listelerinin önümüzdeki günlerde ilan edilmesi beklenmektedir.

Adayların, sonuçları ve sınav tarihlerini öğrenmek için aşağıdaki resmî internet adreslerini düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (PGM): pgm.adalet.gov.tr

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE): cte.adalet.gov.tr

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak. Ayrıca Personel Genel Müdürlüğünce de 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.