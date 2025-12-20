Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev alacak 3 bin personel için başvuru süreci resmen başladı. Bakanlık tarafından paylaşılan detaylar, adayların hata yapmaması gereken kritik kurallar ve başvuru adımları üzerine kurulu. Bu süreçte en önemli husus, başvuruların tamamen dijital ortamda yürümesi ve fiziksel evrak gönderiminin kabul edilmemesidir.

Adayların 15 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında, son gün gece yarısına kadar işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Başvurular yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden, e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak kabul edilecek. Bu platform dışında yapılan hiçbir müracaatın geçerliliği bulunmuyor.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yaparken sistemde mezuniyet bilginiz görünmüyorsa e-Devlet üzerinden bu bilgiyi güncellemeniz şarttır. Başvurunuzu onayladıktan sonra sistemin size verdiği başvuru numarasını veya "Başvuru Tamamlandı" ibaresini mutlaka kontrol etmelisiniz.