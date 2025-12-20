Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 3 bin personel alımı müjdesi, 2025 yılının son günlerinde kamu personeli adayları arasında en çok konuşulan başlık haline geldi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın duyurduğu bu geniş kapsamlı alım süreci, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarındaki uzman personel ihtiyacını karşılamayı ve sosyal hizmet ağını daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.
1 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru tarihi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev alacak 3 bin personel için başvuru süreci resmen başladı. Bakanlık tarafından paylaşılan detaylar, adayların hata yapmaması gereken kritik kurallar ve başvuru adımları üzerine kurulu. Bu süreçte en önemli husus, başvuruların tamamen dijital ortamda yürümesi ve fiziksel evrak gönderiminin kabul edilmemesidir.
Adayların 15 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında, son gün gece yarısına kadar işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Başvurular yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden, e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak kabul edilecek. Bu platform dışında yapılan hiçbir müracaatın geçerliliği bulunmuyor.
Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yaparken sistemde mezuniyet bilginiz görünmüyorsa e-Devlet üzerinden bu bilgiyi güncellemeniz şarttır. Başvurunuzu onayladıktan sonra sistemin size verdiği başvuru numarasını veya "Başvuru Tamamlandı" ibaresini mutlaka kontrol etmelisiniz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 3 bin sözleşmeli personel için branş dağılımı ve başvuru takvimi netleşti. 15 Aralık’ta başlayan başvuru süreci devam ederken, adaylar 26 Aralık 2025 tarihine kadar tercihlerini sisteme girebilecekler.
İşte Bakanlık tarafından açıklanan kontenjanların detayları ve gündemdeki diğer önemli başlıklar:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Branş Dağılımı
Alımlarda en yüksek kontenjan çocuk bakımı ve yaşlı/engelli bakım alanlarına ayrılmış durumda. 2024 KPSS puanı esas alınarak yapılacak yerleştirmelerde kadro sayıları şu şekildedir:
Çocuk Bakıcısı: 1.449 (798 Kadın, 651 Erkek)
Yaşlı Bakıcısı: 580 (Kadın/Erkek)
Engelli Bakıcısı: 194 (Kadın/Erkek)
Sosyal Çalışmacı: 169
Psikolog: 130
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 112
Temizlik Görevlisi: 98
Hemşire: 63
Çocuk Gelişimcisi: 53
ASDEP Görevlisi: 43
Fizyoterapist: 42
Diğer Uzmanlıklar: Mühendis (16), Öğretmen (11), Avukat (10), Tekniker (4), Mimar (3), Bakım Personeli (2).
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.