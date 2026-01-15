Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan 3.000 sözleşmeli personel alımı süreci tamamlandı. Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek adayların başvuru incelemelerinin sona erdiğini ve sonuçların sisteme yüklendiğini duyurdu.