Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! Nereden ve nasıl öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev alacak 3 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasıyla bugün (15 Ocak 2026 Perşembe) erişime açıldı. KPSS puan sıralaması esas alınarak mülakatsız gerçekleştirilen bu yerleştirmelerle, bakanlığın "büyük ailesine" yeni uzmanlar ve teknik personeller dahil oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan 3.000 sözleşmeli personel alımı süreci tamamlandı. Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek adayların başvuru incelemelerinin sona erdiğini ve sonuçların sisteme yüklendiğini duyurdu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına aşağıdaki platform üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ulaşabilirler:
Sorgulama Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Sonraki Süreçte Sizi Ne Bekliyor?
Sonuçların açıklanmasının ardından, asil olarak yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde belge teslimi yapması gerekecek. İnceleme sürecinde başvurusu reddedilen veya puan sıralamasına giremeyen adaylar ise Kariyer Kapısı üzerinden detaylı gerekçeleri görüntüleyebilecekler.
Bakanlık, atamaya esas belgelerin teslim edileceği yer ve tarih aralığını içeren detaylı duyuruyu kısa süre içinde aile.gov.tr adresinden yayımlayacaktır.