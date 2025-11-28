ARA
DOLAR
42,51
0,17%
DOLAR
EURO
49,33
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5766,08
1,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
10898,70
-0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AJet'ten üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, "Wing Up" adlı istihdam programıyla üniversiteli gençlere yarı zamanlı çalışma fırsatı sunuyor.


AJet'ten üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in "Wing Up" adlı yarı zamanlı istihdam programıyla üniversite öğrencileri havacılık kariyerine ilk adımı atacak.

AJet Genel Müdürlüğünün çeşitli başkanlık ve müdürlüklerindeki idari kadrolarda kariyer imkanı sunan programa, üniversitelerin iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay ve uçak mühendisliği, işletme mühendisliği ve havacılık yönetimi bölümlerinde örgün öğrenime devam eden 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilecek.

Başvurular şirketin "LinkedIn" hesabı ya da "AJet Wing Programı" internet sayfası üzerinden yapılabilecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL