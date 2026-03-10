Çok yönlü etki yaratan kurumsal yaklaşımlar

Günümüzde bir şirketin başarısı, yıl sonu bilançolarındaki rakamlarla sınırlı kalmayıp, toplumun vicdanında bıraktığı izle ölçülüyor. Bu noktada Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) da tek seferlik bağışların ötesine geçerek; eğitimde fırsat eşitliği, ekolojik restorasyon ve toplumsal dönüşüm gibi hayatın her damarına sızan çok yönlü bir stratejiye dönüşmüş durumda. Peki, bir holdingin aynı anda hem denizde müsilajla mücadele etmesi hem de bir köy okulunda kodlama atölyesi kurması ne anlama geliyor?

Ekonomist’in 15 - 28 Şubat 2026 tarihli sayısından

Bu yaklaşım, prestij üretmeye odaklanan geçici bir algı yönetiminden çok daha fazlasını anlatıyor. Sosyal sorumluluğu bir ‘yardım’ faaliyeti olarak değil, toplumsal bir yatırım alanı olarak ele alan şirketler; yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmıyor, kendi geleceklerini de uzun vadeli ve sağlam bir zemine oturtuyor.

Çok yönlü KSS projeleri

Bugün dünyada gerçekten fark yaratan şirketler; çevreyi, insanı, kültürü ve ekonomiyi ayırmadan, birbirini besleyen alanlar olarak ele alıyor. Koç Holding’in eğitimden kültür-sanata, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye uzanan çok katmanlı projeleri bu yaklaşımın güçlü örneklerinden. Benzer bir derinliği Türkiye İş Bankası’nın projelerinde de okumak mümkün. Denizlerin geleceğini korumaya yönelik proje yürüten banka, ‘81 İlde 81 Orman’ ile ekosistemi korurken, ‘Karneni Göster, Kitabını Al’ gibi kampanyalarla da çocukların zihinsel gelişimine, yani Türkiye’nin entelektüel geleceğine yatırım yapıyor. Çok yönlü KSS projeleri yürüten şirketlerden biri de Anadolu Efes.

Tarıma 1,7 milyar TL’lik destek

Anadolu Efes’in sürdürülebilirlik stratejisinin üç ana eksende şekillendiğini söyleyen Kurumsal İletişim & İtibar Yönetimi Lideri Selda Susal Saatçi, “Çevre için sıfırlıyoruz, sosyal etkimizi artırıyoruz ve fırsat eşitliği ile güçleniyoruz” diyor.

Bu bütüncül yaklaşımın merkezinde tarım bulunuyor. “Tarımı sadece tedarik zinciri olarak değil, sürdürülebilirliğin merkezinde bir alan olarak görüyoruz” diyen Saatçi, 2025’te Türkiye tarım ekonomisine yaklaşık 1,7 milyar TL katkı sağlandığını vurguluyor. 24 ilden yapılan arpa alımıyla yaklaşık 13 bin kişiye doğrudan ya da dolaylı geçim kaynağı sunulması da sosyal faydanın en somut örneklerinden biri.

Toprağı onarmaya odaklanan şirket, kendi ziraat mühendisleri tarafından geliştirilen 17 tescilli arpa tohumu ve yedi şerbetçi otu çeşidini, kuraklığa dayanıklılık ve iklim uyumu odağında geliştiriyor. 2025’te açıklanan 158,5 milyon TL’lik Çiftçi Teşvik Paketi’ ise Anadolu Efes’in üretici tarafındaki desteği.

Mercan restorasyonu yapılıyor

Sürdürülebilirliğin bir diğer kritik başlığı ise biyoçeşitlilik. Bu alan, çevresel bir sorumluluğun ötesinde; ekonomik ve toplumsal istikrarın temel unsurlarından biri olarak ele alınıyor. Anadolu Efes’in ‘Denize +1 Nefes’ projesi bu bakış açısının güçlü örneklerinden. Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen mercan restorasyonunda ulaşılan yüzde 75 hayatta kalma oranı, dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Proje; izleme istasyonları, farkındalık çalışmaları ve ‘Mavi Atlas’ uygulamasıyla kalıcı bir ekosistem yatırımına dönüşmüş durumda.

Kültür – Sanat da etki alanlarından

Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı Türkiye ile de sınırlı değil. Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda da yerel ihtiyaçlara odaklanan projelerle sosyal fayda yaratıyor. Kazakistan’da yürütülen ‘Mother’s House’ projesi, dezavantajlı koşullardaki kadınların mesleki beceriler kazanarak ekonomik hayata katılmasını desteklerken; Moldova’daki ‘Friendly for Women’ ve ‘Friendly for Tourism’ projeleri kadınların ve gençlerin istihdamını güçlendirmeyi hedefliyor. Gürcistan’da sürdürülen ‘Natakhtari Fonu’ ise devlet bakım evlerinden ayrılan gençlerin bağımsız bir yaşam kurabilmelerine destek oluyor. Kültür-sanat da Anadolu Efes’in sosyal etki alanlarından. Şirket; İKSV ile 39 yıllık iş birliği, Anadolu Efes Mavi Sahne ve farklı ülkelerde hayata geçirilen sanat platformları ile bu alanda oldukça etkin.