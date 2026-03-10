ARA
  SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin açıklama

SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu, son günlerde artan telefon dolandırıcılığına ilişkin bir duyuru yayımladı. Bu tür girişimlerin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtilirken, mağduriyet yaşayan kişilerin yetkili mercilere suç duyurusunda bulunabileceği de hatırlatıldı.

SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son günlerde kendisini SPK çalışanı olarak tanıtarak vatandaşlardan ve şirketlerden para ya da bağış talep edilen girişimlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Bu tür girişimlerin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtilirken, kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

"Yetkili mercilere suç duyusunda bulunabilirler"

Aynı açıklamada, söz konusu yöntemlerle mağdur edilen kişilerin yetkili mercilere suç duyurusunda bulanabilecekleri ve yasal haklarını kullanabilecekleri yönünde de hatırlatma yapıldı:

"Son günlerde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi veya çalışanlarının yakını olarak tanıtıp ya da Kurul Başkanımızın, yöneticilerimizin ve personelimizin adını kullanıp vatandaşlardan ve şirketlerden çeşitli gerekçelerle para veya bağış talep edildiğine ilişkin bilgiler edinilmiştir.

Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tür girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Bu tür yöntemlerle mağdur edilen kişiler, yetkili mercilere suç duyurusunda bulunabilir ve uğradıkları zararların tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

