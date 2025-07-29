Anadolu'ya 'beyaz' göç: Hangi şehirler, hangi meslekler?

Capital Dergisi'nin haziran sayısında yer alan araştırmaya göre erken emeklilik ve uzaktan çalışma da Anadolu'ya ilgiyi artırıyor. Özellikle gençler büyük şehirlerden uzaklaşma eğiliminde. Önümüzdeki dönemde enflasyonun kontrol altına alınamaması ve İstanbul'da yaşam maliyetlerinin düşmemesi durumunda, Anadolu'ya beyaz yakalı göçün artması bekleniyor.

Son yıllarda artan kira fiyatları, okul ücretleri ve genel yaşam maliyetleri nedeniyle İstanbul’da çalışan beyaz yakalılar, şehir dışındaki alternatif yerleşim ve çalışma alanlarına yöneliyor. Kariyer.net verilerine göre, İstanbul’da yaşayıp iş başvurusunda bulunan adayların yüzde 11’i İstanbul dışındaki şehirlerdeki ilanlara başvuruyor. Bu oran Kocaeli, Ankara ve İzmir gibi illerde yoğunlaşıyor. Uzaktan çalışma imkânlarının artması ve şirket merkezlerinin İstanbul dışına kayması da Anadolu’ya göçü destekliyor. Kariyer.net’teki iş ilanlarının 21 bin 300’ü, LinkedIn’de ise 15 bini Anadolu şehirlerinde bulunuyor.

Ayçe Tarcan'ın haberine göre artan hayat pahalılığı, konut maliyetleri ve şehir yaşamının zorlukları, orta ve üst düzey yöneticiler için metropoller dışındaki alternatif şehirlerde çalışma isteğini artırdığını söyleyen T4 People Analytics Bilgi Teknolojileri Şirketi Kurucusu ve CEO’su Ali Tuncel, pandemi sonrası hibrit ve uzaktan çalışma imkânlarının genişlemesinin de bu eğilimi güçlendirdiğini belirtiyor. Son yıllarda Anadolu’daki şirketlerden ge­len orta ve üst düzey yönetici talebinde belirgin ar­tış olduğunu belirten Tuncel, “Daha önce büyük şe­hirlerden yönetici transferi yapmakta zorlanan bazı şirketler, artık uzaktan ya da hibrit çalışmaya açık oldukları için daha geniş bir yetenek havuzuna eri­şebiliyor ve ihtiyaç duydukları rollerdeki talepleri karşılayabiliyorlar” diyor.

EĞİLİM HIZ KAZANDI

Pandemiyle beyaz yakalıların İstanbul dışındaki diğer şehirlerde kariyer fırsatlarına ilgisinin arttığını söyleyen Ulusoy Un İnsan ve Kültür Müdürü Nalan Gülşah Öztürk, son dönemde bu eğilimin hız kazandığını belirtiyor. Son 4 yılda Anadolu’ya artan beyaz yakalı ilgisini doğrudan deneyimlediklerini söyleyen Öztürk, “Şirketimizde finans, bilgi teknolojileri, mühendislik ve üretim gibi alanlarda büyük şehirlerden önemli transferler gerçekleştirdik” diye konuşuyor.

AYVALIK'A YERLEŞEN BEYAZ YAKALILAR

Son 3 yıldır İstanbul ve çevre illerden Ayvalık bölgesine yerleşen beyaz yakalılarla çalışmaya başladıklarını söyleyen Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek de kalite güvence departmanıyla satın alma bölümlerine büyük şehirlerden yönetici transfer ettiklerini ifade ediyor.

MAAŞLAR YAKLAŞMAYA BAŞLADI

Teknoloji, üretim ve lojistik sektörlerinde İstanbul dışındaki şirketlerin yönetici pozisyonlarına olan talebin arttığını belirten Gilda & Partners Kurucusu Jilda BalKurucusu Jilda Bal ise şöyle konuşuyor: “Ücretlerde de rekabetçi bir artış gözlemleniyor; bazı şehirlerdeki maaşlar İstanbul seviyesine yaklaşmaya başladı.”

Hangi şehirlere ilgi fazla?

İzmir, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Gaziantep ve Konya kalifiye yöneticilere yönelik talebin arttığı lokasyonlar arasında ilk sırada yer alıyor. Özellikle bu şehirlerde büyüyen sanayi yatırımları, nitelikli yönetici ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Beyaz yakalılar arasındaysa farklı segmentlere göre farklı göç eğilimleri gözlemleniyor. Kıdemli, belirli bir seviyeye gelmiş ve yüksek gelirli beyaz yakalıların EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik haklarını da kazandıktan sonra Bodrum ve Urla gibi güneydeki yerleşim yerlerine yönelmeye başladığını belirten Human Vision Kurucusu Didem Şatır Şendal, bu grubun iş hayatını tamamen bırakmasa da daha esnek çalışma modellerini tercih ederek büyük şehirlerin dışına çıkmayı seçtiğini söylüyor.

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