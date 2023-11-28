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Apple CEO'su işe alırken baktıkları 6 özelliği paylaştı

Apple CEO'su Tim Cook, Dua Lipa'nın sunduğu bir podcast yayınında Apple'da işe aldıkları kişilerde aradıkları özellikleri sıraladı. Peki, Apple'da çalışmak için illa diploma ya da kod yazabilme şartı var mı? Yanıt hayır... İşte Cook'un söyledikleri...

28 Kasım 2023 | 09:30
Son Güncellenme: 28 Kasım 2023 | 17:10
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Apple CEO'su işe alırken baktıkları 6 özelliği paylaştı

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'da birlikte çalıştığı herkesin "bir artı bir eşittir üç" fikrinde olduğuna inandığını söyledi. Cook, "İçinizdeki en iyiyi ortaya çıkaran insanlarla çalışmak inanılmaz bir duygu. Temelde hepimiz bir artı birin üçe eşit olduğuna inanıyoruz. Senin fikrin artı benim fikrim, tek başına her bir fikirden daha iyidir" diyor. Cook röportajda Apple'ın üniversite mezunu olanlar ve olmayanlar dahil olmak üzere "hayatın her kesiminden" insanları işe aldığını söyledi. Kodlamanın iş dışında da önemli bir yaşam becerisi olduğuna inanmakla birlikte, Apple'ın kodlamayı bilmeyen ya da sık sık veya günlük işlerinin bir parçası olarak kod yazmayan kişileri de işe aldığını söyledi. Cook, şirkette başarıya ulaşmaya yardımcı olan diğer bazı özellikleri ise şöyle sıralıyor:

1
1- İşbirliği

1- İşbirliği

Cook, "İnsanlarda aradığım özelliklerden birinin işbirliği olduğunu düşünüyorum. Gerçekten işbirliği yapabiliyorlar mı?" diyor. Cook 2022 yılında da aradıkları özellikler arasında işbirliğini ilk sırada saymıştı. Ona göre işbirliğinin bu kadar önemli olmasının nedeni ise diğer üç beceriyi (yaratıcılık, merak, uzmanlık) de birleştirmesi. Cook, “Fikrin paylaşılınca büyüyüp büyüyüp daha iyi hale geleceğine dair temel duyguyu arıyoruz. Ve bu süreç, Apple’ın ürünleri nasıl yarattığıdır" demişti.
2
2- Farklı fikirler

2- Farklı fikirler

Cook, "Bir artı birin üç ettiğine yürekten inanıyorlar mı? İçinizdeki en iyiyi ortaya çıkaran insanlarla çalışmak inanılmaz bir duygu. Temelde hepimiz bir artı birin üçe eşit olduğuna inanıyoruz. Senin fikrin artı benim fikrim, tek başına her bir fikirden daha iyidir" diyor. Cook 2022 yılında "Farklı düşünen, bir soruna bakabilen ve bu sorunun her zaman çözüldüğü dogmasına kapılmayan insanları arıyoruz. Bu bir klişe ama aptalca soru yoktur. Birinin bir çocuk gibi sorular sormaya başlaması harika" demişti.
3
3- Soru sormaktan korkmamak

3- Soru sormaktan korkmamak

Cook, ayrıca meraklı ve soru sormaktan korkmayan çalışanlar aradığını söyledi.
4
4-Yaratıcılık ve takım oyuncusu olmak

4-Yaratıcılık ve takım oyuncusu olmak

Cook'un aradığı diğer özellikler arasında yaratıcılık ve takım oyuncusu olmak yer alıyor. Cook 2022 yılında ekip çalışması duygusunun, kendini yaratıcılığa ve meraka borçlu olduğunu; çünkü üçünün de yeni fikir üretmek veya eski fikirleri geliştirmek için gerekli olduğunu söylemişti.
5
5-İdealist kişiler

5-İdealist kişiler

Cook ayrıca 2015 yılında verdiği bir röportajda da Apple'da çalışmak için neler gerektiği hakkında daha fazla ipucu vermişti. Cook, idealist ve hayır cevabını kabul etmeyen çalışanlar istediğini söylemişti.
6
6-Mevcut durumu değiştirmek isteyen kişiler

6-Mevcut durumu değiştirmek isteyen kişiler

Cook ayrıca çalışanlarının dünyayı değiştirmek istemesinin ve mevcut durumdan memnun olmamasının da önemli olduğunu söylemişti.
7
Titiz bir başvuru süreci var

Titiz bir başvuru süreci var

Business Insider, 2016 yılında Apple çalışanlarının forumlarda işleri hakkında neler söylediklerini araştırmış. Makaleye göre başvuru süreci çok titiz, bazı adaylar toplam 13 mülakat yapıldığını bildiriyor. Apple'ın ayrıca yeni çıkacak ürünleri konusunda çok korumacı olduğu, çöp kutularını izlediği, yeni ürünler için kod adları kullandığı ve pencereleri siyah perdelerle kapattığı belirtiliyor.
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