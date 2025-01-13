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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam ihtimaliyle ilgili "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz. Ancak olur da bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında gündeme gelebilir" dedi.

13 Ocak 2025 | 13:43
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HaberTürk TV canlı yayınında çalışma hayatına dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Bu yıl için asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorunda olduklarını söyledi.

Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz" dedi.

BELEDİYELERİN SGK BORCU 167 MİLYAR LİRA

Belediyelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan toplam prim borcunun 167 milyar lira düzeyinde olduğunu vurgulayan Işıkhan, söz konusu borcun yaklaşık yüzde 70'inin CHP'liler tarafından yönetilen belediyelere ait olduğunu aktardı.

Bakan Işıkhan, 30 büyükşehir belediyesinden 14'ünün CHP'li olduğunu belirterek, buna rağmen büyükşehir belediyesi borçlarının yüzde 76'sının CHP'li büyükşehir belediyelerine ait olduğuna dikkati çekti.

SGK'ye en fazla borcu bulunan 30 belediyeden 23'ünün CHP'li belediye olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "SGK'nin prim tahsilat oranı yüzde 90. Ancak belediyelerden prim tahsilatına geldiğimizde sıkıntılarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borçlarına karşı önerdiği gayrimenkullerin bir tanesi dışında hacizli ve ipotekli olduğunu bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Gayrimenkuller bize teklif edilirken, bunların satış kabiliyetine bakıyoruz. Bize önerdikleri listede tuvaletler, bankamatikler ve depolar var. Bunların üzerinde de şerh ve ipotek var. Ankara Büyükşehir Belediyesi, SGK borçlarına karşı tuvaletler teklif etti, teklif ettiği tuvaletlerde haciz ve şerh olduğu ortaya çıktı." AA

 

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