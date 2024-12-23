Çalışanlar yeni yılda hangi hakları bekliyor?

Araştırmanın sonuçlarına göre her 10 çalışandan 7’si maaşını tatmin edici bulmadığını paylaşıyor. Zam beklentisi yanı sıra çalışanlar, işverenlerinden daha fazla yan hak talep ediyor. Beyaz yakalı çalışanların yaklaşık yüzde 62’si haftada 4 gün çalışmak için maaşlarından bir miktar kesintiyi kabul etme eğiliminde.

Pluxee Türkiye, çalışan ve iş veren arasında köprü kurarak mutlu bir çalışma ortamı yaratabilme hedefiyle Türkiye’nin farklı illerinden beyaz yakalı çalışanları merkezine alan bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma; maaş, yan haklar, çalışma modelleri, iş dünyasında fırsat eşitliği ve iş değiştirme eğilimleri gibi kritik konularda mevcut duruma ve beklentilere odaklandı.

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 75’i, şirketlerine olan bağlılığın yüksek performansa etki ettiğini belirtiyor. Yüzde 27’si ise yüksek maaş artışları teklif edilirse iş değiştirebileceğini paylaşıyor. Araştırma, maaşın yanı sıra yan haklar ve esnek çalışma düzenlemelerinin, çalışanların işveren tercihlerinde kritik öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Beyaz Yakalılar Haftada 4 Gün Çalışmak için Maaştan Feragat Etmeye Hazır

Her 10 katılımcıdan 3’ü, 2024 yılında Ocak zammı dışında bir ara zam aldığını belirtirken her 10 çalışandan 7’si maaşını tatmin edici bulmadığını paylaşıyor. Öte yandan, yüzde 27’lik bir kesim ise yüzde 66 ve üzeri maaş artışı teklif edilirse iş değiştirebileceğini ifade ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 87,4’ü ofis ortamında çalışmaya devam ettiklerini paylaşırken yaklaşık yüzde 62’si haftada 4 gün çalışmak için maaşlarından yüzde 9’a varan bir kesintiyi kabul edebileceklerini de belirtiyor.

Zam beklentisinin yanı sıra çalışanların işverenlerinden en büyük talepleri yan haklar olarak ön plana çıkıyor. Araç desteği ve sağlık sigortası, en çok talep edilen yan haklar arasında ilk sırayı alırken performans primleri, yakıt yardımı ve özel gün hediyeleri de sıklıkla talep edilen yan haklar arasında.

Ücrette Fırsat Eşitliği, Finans ve Eğitim Sektörleri için Gelişim Alanları Arasında

Akademetre iş birliği ile Türkiye'nin 26 ilinde, farklı sektörlerde aktif olarak çalışan 500 beyaz yakalı katılımcı ile gerçekleştirilen ve bilgisayar destekli kişisel görüşme (C.A.P.I) yöntemi kullanılan araştırmada katılımcıların yüzde 70’i, maaş zamlarında cinsiyet eşitliğinin gözetildiğini düşünürken özellikle eğitim ve finans sektörleri için ücrette fırsat eşitliği yaratmanın gelişim alanları arasında yer aldığı görülüyor.

“Kişiselleştirilmiş ve Dijital Yan Hak Çözümlerimiz ile Çalışanların Satın Alma Gücünü Destekliyoruz”

Araştırma çıktılarında öne çıkan bir başka başlık ise çalışan bağlılığının şirket performansı üzerindeki güçlü etkisi. Katılımcıların yüzde 75’i, çalışan bağlılığının şirket performansı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Araştırma sonuçlarıyla ilgili konuşan Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu “Pluxee olarak, çalışanı mutlu eden dünya vizyonuyla çıktığımız yolculukta çalışan ve işveren arasında bir köprü görevi kurmak bizim için çok kıymetli. Bu misyon doğrultusunda, her geçen gün değişen çalışan beklentilerini yakından takip ederek elde ettiğimiz içgörüleri paylaşıyor, işverenlerin daha iyi bir çalışan deneyimi tasarlamalarına destek oluyoruz. Beyaz yakalı çalışanların beklentilerini analiz ettiğimiz bu araştırma da bu yaklaşımımızın bir yansıması. Çalışan beklentilerinin her geçen gün şekil değiştirdiği günümüzde iş verenlerin çalışan deneyimine odaklanarak bu alanda iyileşme sağlamaları çok önemli. Araştırmamızın çıktıları, çalışan deneyimini iyileştirmek ve bağlılığı artırmak için şirketlerin yan hak düzenlemelerini önceliklendirmesinin oldukça önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Maaş beklentisinin yanı sıra çalışanın takdir edildiğini ve değer gördüğünü hissettiren uygulamalar çalışan bağlılığını güçlendiriyor ve şirket performansına pozitif etki ediyor. Biz de Pluxee olarak, yenilikçi ve dijital çözümlerimiz ile bireylerin refahına iş yaşamlarında ve ötesinde katkıda bulunacak anlamlı, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı hedefliyor, çeşitli yan hak çözümlerimiz ile çalışanların satın alma gücünü destekliyoruz” dedi.

