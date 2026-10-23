Dikkat: Gündelikçi temizlikçiye sigorta yapmamanın bedeli ağır olabilir! Ev hizmetlerinde sigorta rehberi

Son dönemde günlük temizlik hizmetlerine yönelik talebin artması, kısa süreli ev hizmetlerinde çalışan ve "gündelikçi" olarak da isimlendirilen kişilerin sosyal güvenlik haklarını yeniden gündeme getirdi.

Uzmanlar, gündelikçi olarak çalışanların sigortalanma koşullarını, çalışan ve işveren açısından sağlanan güvenceleri AA muhabirine değerlendirdi.

Avukat Murat Emergen, ev hizmetlerinde 10 günden az süreyle çalışanların sigortalanmasının hem çalışan hem de işveren açısından önemli bir yasal güvence sağladığını belirtti.

Temizlik ve benzeri işlerde kısa süreli hizmet alanların sigortalanmasının önemine işaret eden Emergen, "Sigorta yaptırılması en başta çalışanlara iş kazalarına karşı güvence sunuyor. Kaza anında oluşabilecek kalıcı yaralanma, sakatlık veya geçici iş göremezlik durumlarında çalışanın ve ailesinin mağdur olmasını engelliyor." dedi.

Emergen, iş kazası geçiren çalışanların şartları sağlamaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) geçici iş göremezlik ödeneği alabileceğini, protez ve tıbbi cihaz gibi ihtiyaçlarının karşılanabileceğini bildirdi.

Kaza sonucunda çalışma gücünü belirli oranda kaybedenlere şartları karşılamaları halinde malullük aylığı bağlanabileceğini ifade eden Emergen, çalışanın vefatı durumunda ise hak sahiplerine ölüm geliri sağlanabildiğini bildirdi.

Söz konusu sigortanın, çalışanın emeklilik ve sağlık güvencesini tamamlamasına da imkan tanıdığını belirten Emergen, "Bu kayıt sayesinde çalışan, dilerse kalan günlerin primini kendisi isteğe bağlı olarak ödeyerek hem sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanma hem de 4A (SSK) statüsünde emeklilik günü biriktirme hakkına kavuşur." diye konuştu.

"İşvereni yüksek tazminat yükümlülüğünden koruyan yasal bir güvence"

Murat Emergen, sigortanın işveren açısından da önemli bir koruma sağladığına dikkati çekerek "Ev ortamında yaşanabilecek her türlü iş kazasında günlük ödenen 22,02 liralık iş kazası primi, işvereni yüksek tazminat ve gelir yükümlülüğünden koruyan yasal bir güvencedir." ifadesini kullandı.

İş kazası geçiren sigortalı çalışanların tedavi giderlerinin ve ödeneklerin SGK tarafından karşılandığını yineleyen Emergen, çalışanın sigortasız olması halinde kurumun yaptığı harcamaları ve bağladığı gelirleri işverenden rücu yoluyla tahsil edebileceğini vurguladı.

Emergen, sigortasız çalıştırmanın çalışan şikayeti, hastane kayıtları, kolluk kuvvetlerinin tutanakları veya SGK denetimleri aracılığıyla tespit edilebildiğini belirterek işverene idari para cezası uygulanabileceğini söyledi.

"Sigorta e-Devlet üzerinden yapılabiliyor"

Avukat Murat Emergen, SGK'nin "Kolay İşverenlik" uygulaması kapsamında sigortalılık işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilebildiğini belirterek başvuru sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"e-Devlet üzerinden '4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama' hizmeti seçilir. 'Ev Hizmetleri Çalışan Kayıt Formu' aracılığıyla çalışanın kimlik numarası ve çalışacağı gün veya günler takvim üzerinden belirlenir. Sistem tarafından hesaplanan prim tutarı internet üzerinden ödenir. Çalışanlar da bildirimlerini kontrol ederek sigortalılık durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilir."

Emergen, bu sigortanın yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kolunu kapsadığını ifade ederek Genel Sağlık Sigortası (GSS) priminin bu kapsamda yer almadığını bildirdi.

Çalışanın hizmet verdiği sırada grip olması, tansiyonunun düşmesi veya tedavi ihtiyacı duyması gibi durumların bu sigorta kapsamında karşılanmadığını dile getiren Emergen, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için kişinin eş, anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde bulunması ya da GSS primini ödemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Günlük sigorta primi 22,02 lira

Sosyal güvenlik uzmanı Muhammet Bayram da ev hizmetlerinde ayda bir veya birkaç gün çalışan kişilerin sigortalanmasının hem çalışan hem de işveren açısından önem taşıdığının altını çizdi.

Ayda 10 günden az çalışmalarda ödenen primin, çalışana verilen günlük ücret üzerinden değil, mevzuatta belirlenen sabit bir tutar üzerinden hesaplandığını anlatan Bayram, bu uygulamayla işverenin mali yükünün azaltılmasının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesinin amaçlandığını söyledi.

Bayram, söz konusu sigortanın genel sağlık sigortası ve emekliliğe yönelik uzun vadeli sigorta kollarını kapsamadığını, çalışanların kalan primlerini kendilerinin ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanma ve emeklilik için prim günlerini tamamlama imkanına sahip olabileceğini dile getirdi.

Günlük prim tutarının hesaplanmasına ilişkin bilgi veren Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 günden az sigortalı çalıştırılanlar için işverenin günlük olarak ödemesi gereken güncel tutar, günlük brüt asgari ücretin alt sınırı olan 1101 liranın yüzde 2'si üzerinden hesaplanıyor. Buna göre işverenin bir gün için devlete ödeyeceği en düşük ve sabit sigorta primi 22,02 lira oluyor. Bu tutar, asgari ücretteki artışa bağlı olarak yükseliyor. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara ödenen günlük ücret sigorta primini değiştirmiyor. Çalışana ödenen tutar ne olursa olsun günlük prim belirlenen oran üzerinden hesaplanıyor."

"10 günlük çalışma sınırı aynı işveren yanında geçirilen süreye göre değerlendirilir"

Muhammet Bayram, 10 günlük çalışma sınırının aynı işveren yanında geçirilen süreye göre değerlendirildiğini belirterek, "Bir kişi ay içerisinde 5 ayrı evde 4'er gün çalışıyorsa toplamda 20 gün çalışmış olmasına rağmen hiçbir işverenin yanında 10 güne ulaşmamış olabilir. Bu durumda her çalışma ayrı ayrı 10 günden az çalışma kapsamında değerlendirilebilir." bilgisini verdi.

Aynı işverenin yanında ayda 10 gün veya daha fazla çalışanların 4A kapsamında daha geniş sigorta kollarına tabi olduğunu anlatan Bayram, güne göre farklı prim üzerinden hesaplamalar yapıldığına dikkati çekti.