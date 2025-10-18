DSİ sözleşmeli bilişim personeli alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olunması,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunması, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2, 3 ve 4 katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda birinci fıkraya göre ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f. (c) bendinde yer alan yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların istihdam edilmeleri halinde, bunlar için ödenecek ücret 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının iki katını geçemez.

g. Sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edileceklerin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi veya bunlar tarafından sözleşme dönemi içerisinde sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi halinde, sözleşme brüt ücretinin üç katından az olmamak üzere fesih tarihinden sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan sürenin (kıst ay, tam ay sayılır) aylık sözleşme brüt ücretiyle çarpımı sonucu bulunacak tutar, personel tarafından tazminat olarak ödenir.

h. Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirme imkanına açık olmak.

i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.



B-ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar – 1 Kişi)



a) Bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) En az 15.000 (onbeş bin) kullanıcılı bir yazılım projesinde görev almış olduğunu belgelemek,

c) Yazılım kalite güvencesi, değişiklik yönetimi, yazılım doğrulama ve sürüm geçiş süreçlerinin tasarımı ve denetimi konularında deneyim sahibi olmak,

d) Yazılım geliştirme ekiplerini yönetme, teknik rehberlik sağlama ve mimari karar süreçlerine liderlik etme konusunda tecrübeli olmak,

e) Kurumsal ölçekte yazılım mimarisinin oluşturulması, güncellenmesi, gereksinimlerin tanımlanması, altyapıların modernizasyonu ve teknoloji dönüşüm projelerinde görev almış olmak,

g) Yüksek erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve performans optimizasyonu gerektiren sistemlerin mimari tasarımında görev almış olmak,

h) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerinin kurumsal düzeyde uygulanması, iyileştirilmesi ve denetlenmesi konularında tecrübeli olmak,

i) Güvenli yazılım geliştirme ilkelerini mimari düzeyde uygulayabilecek tecrübeye sahip olmak,

j) Kurumsal kimlik yönetim altyapılarının (OAuth2, OpenID Connect, SSO, e-İmza, Mobil İmza vb.) mimari tasarımı ve entegrasyonu konularında deneyimli olmak,

k) Kurumsal ölçekte proje yönetim metodolojileri (Agile, Scrum, Kanban, Waterfall) uygulama ve yönlendirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

l) ELK Stack, Graylog, OpenSearch veya benzeri merkezi loglama ve gözlemlenebilirlik platformlarının kurulumu, yapılandırması ve optimizasyonu süreçlerinde deneyimli olmak,

m) Kurumsal yazılım mimarisi geliştirilmesi ve yazılım içinde iş süreçleri ile görev takibi (Business Process Execution Language - BPEL) araçlarının projelere entegrasyonu ve kullanımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) .NET Core ile Entity Framework, Dapper vb. ORM teknolojilerini kullanarak uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

p) jQuery, JavaScript, AJAX, HTML, CSS vb. teknolojiler konusunda deneyimli olmak,

q) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Angular veya React) ve NPM, YARN gibi paket yönetim araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

r) Çok katmanlı uygulama geliştirme, web servisleri, SOAP, WCF, REST protokolleri ve Windows servisleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s) DDD (Domain Driven Design), Event Sourcing, CQRS, Mediator ve Clean Architecture konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t) RabbitMQ, Apache Kafka gibi mesaj kuyruğu yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u) Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veritabanlarından en az biriyle uygulama geliştirme, SQL programlama ve veritabanı tasarımı konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,

v) Dağıtık önbellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

w) Birim testleri (Unit test) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

x) Yazılım versiyon kontrol sistemlerini (TFS, Git vb.) aktif olarak kullanmış olmak,

y) Analitik düşünme, stratejik planlama, liderlik ve ekip yönlendirme becerisine sahip olmak.