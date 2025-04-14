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En çok eleman ihtiyacı olan 3 sektör

İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Rapora göre, Türkiye genelinde en çok eleman ihtiyacı olan sektörler "imalat", "konaklama ve yiyecek hizmeti" ile "inşaat" oldu.

14 Nisan 2025 | 14:38
En çok eleman ihtiyacı olan 3 sektör

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş tespit ettik. Böylelikle açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi" bilgisini paylaştı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Böylelikle açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi."

Söz konusu rapora göre, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek sektörler "imalat", "konaklama ve yiyecek hizmeti" ile "inşaat" oldu.

 

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