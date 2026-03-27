Halk Bankası personel alımı başvuruları ne zaman? Halkbank personel alımı başvuru ekranı

Halkbank, 2026 yılı için bankacılık kariyeri hedefleyen adaylara kapılarını açarak toplam 700 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımın en dikkat çeken noktası ise herhangi bir KPSS puan şartı aranmaması; adaylar tamamen Halkbank’ın kendi düzenleyeceği yazılı sınav ve mülakat aşamalarıyla değerlendirilecek.
Kritik Tarihler ve Sınav Takvimi
Başvuru Dönemi: 24 Mart – 12 Nisan 2026 (Saat 23.59’a kadar)
Sınav Giriş Belgesi Yayınlanma: 20 Nisan 2026
Yazılı Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026, Pazar (Saat 14.00)
Sınav Sonuçları: Anadolu Üniversitesi’nin AİS sistemi üzerinden ilan edilecek.
Kadro Dağılımı ve Kontenjanlar
Halkbank, farklı uzmanlık alanlarında istihdam edilmek üzere şu kadroları belirledi:
|Unvan
|Kontenjan
|Görev Tanımı
|Servis Görevlisi
|380 Kişi
|Banka şubelerinde operasyonel ve temel bankacılık hizmetleri.
|Uzman Yardımcısı
|250 Kişi
|Genel Müdürlük birimlerinde uzmanlık gerektiren süreçlerin yönetimi.
|Müfettiş Yardımcısı
|45 Kişi
|Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde denetim ve kontrol faaliyetleri.
|İç Kontrolör Yardımcısı
|25 Kişi
|Bankanın iç sistemlerinin ve risk yönetiminin takibi.
Başvuru Şartları ve Önemli Detaylar
Eğitim: 4 yıllık lisans mezunu olmak veya Haziran 2026 itibarıyla mezun olabilecek durumda olmak.
Yaş Sınırı:
Uzman Yard. / Servis Görevlisi: 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak.
Müfettiş / İç Kontrolör Yard.: Lisans mezunları için 01.01.1998, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 01.01.1996 ve sonrası doğumlular başvurabilir.
İkamet Şartı: Özellikle Servis Görevlisi pozisyonu için ilanda belirtilen illerde (Mernis verilerine göre) ikamet etmek zorunludur.
Sınav Ücreti: Başvuru sırasında 500 TL sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurular yalnızca online olarak Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvuru Adresi: https://ais.anadolu.edu.tr