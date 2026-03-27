Halk Bankası personel alımı başvuruları ne zaman? Halkbank personel alımı başvuru ekranı

Halkbank, 2026 yılı için toplam 700 personel istihdam edeceğini duyurarak bankacılık kariyeri hedefleyen adaylar için süreci resmen başlattı. Peki Halk Bankası personel alımı başvuruları ne zaman? Halkbank personel alımı başvuru ekranı

Ekonomist
[email protected]

Halkbank, 2026 yılı için bankacılık kariyeri hedefleyen adaylara kapılarını açarak toplam 700 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımın en dikkat çeken noktası ise herhangi bir KPSS puan şartı aranmaması; adaylar tamamen Halkbank’ın kendi düzenleyeceği yazılı sınav ve mülakat aşamalarıyla değerlendirilecek.

Kritik Tarihler ve Sınav Takvimi

Başvuru Dönemi: 24 Mart – 12 Nisan 2026 (Saat 23.59’a kadar)

Sınav Giriş Belgesi Yayınlanma: 20 Nisan 2026

Yazılı Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026, Pazar (Saat 14.00)

Sınav Sonuçları: Anadolu Üniversitesi’nin AİS sistemi üzerinden ilan edilecek.

 Kadro Dağılımı ve Kontenjanlar

Halkbank, farklı uzmanlık alanlarında istihdam edilmek üzere şu kadroları belirledi:

UnvanKontenjanGörev Tanımı
Servis Görevlisi380 KişiBanka şubelerinde operasyonel ve temel bankacılık hizmetleri.
Uzman Yardımcısı250 KişiGenel Müdürlük birimlerinde uzmanlık gerektiren süreçlerin yönetimi.
Müfettiş Yardımcısı45 KişiTeftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde denetim ve kontrol faaliyetleri.
İç Kontrolör Yardımcısı25 KişiBankanın iç sistemlerinin ve risk yönetiminin takibi.

 

 

 Başvuru Şartları ve Önemli Detaylar

Eğitim: 4 yıllık lisans mezunu olmak veya Haziran 2026 itibarıyla mezun olabilecek durumda olmak.

Yaş Sınırı:

Uzman Yard. / Servis Görevlisi: 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak.

Müfettiş / İç Kontrolör Yard.: Lisans mezunları için 01.01.1998, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 01.01.1996 ve sonrası doğumlular başvurabilir.

İkamet Şartı: Özellikle Servis Görevlisi pozisyonu için ilanda belirtilen illerde (Mernis verilerine göre) ikamet etmek zorunludur.

Sınav Ücreti: Başvuru sırasında 500 TL sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.

 Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular yalnızca online olarak Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi: https://ais.anadolu.edu.tr
