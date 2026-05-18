Yapay zekalı destekli insansı robot oyuncunun yerini aldı! İlk tiyatro oyununa çıktı

Yapay zeka destekli insansı robot karakterinin yer aldığı oyun, komedi ve dram unsurlarını bir araya getirerek aşk, yalnızlık ve teknoloji çağında insan olma halini sıra dışı bir hikâyeyle sahneye taşıdı.
Metin Yıldız, Ceylan Yılmaz ve Burak Topal'ın başrolleri paylaştığı oyunun dekor tasarımını Mert Yürür, ışık tasarımını Önder Arık, genel koordinatörlüğünü Esra Aydın üstlenirken, sahnedeki robotun teknolojik altyapısını ise LTC İnovasyon A.Ş. hazırladı.
Yıldız, oyun öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada bugünün kendileri için çok heyecanlı bir gün olduğunu belirterek, "Prömiyer günü. Her oyunun ilk gününde, ilk oynadığımızda çok heyecanlanırız. Bu, oyunculuğun fıtratında olan bir şeydir. Lakin bugün heyecanımız çok daha yüksek çünkü dünyada bir ilki yapmanın, başarmanın onurunu, kıvancını taşıyoruz. Tiyatroda aslında yeni bir çağ açıyoruz. İlerici, çağın gereğini sahneye yansıtan bir formül uyguluyoruz." dedi.
"Bir gün gelecek bu robotlar, yapay zekalar oyuncuların yerini alacak, sahneye çıkacaklar" sözlerini tarihe not düşerek gerçekleştirdiklerini işaret eden Yıldız, "İlk kez yapay zekalı insansı bir robot, bir oyuncunun rolünü aldı. O olmasaydı bu rolü başkası oynayacaktı. Evet, gerçekten bu gerçekleşti ve dünyada ilk kez bizim ülkemizde gerçekleşti. Henüz biz böyle bir şey duymadık, görmedik. Yaptığımız araştırmalara göre de ilk kez Türkiye'de yapılıyor. Bunun da onurunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Oyunda "Ceyda" karakterini canlandıran Ceylan Yılmaz, "Ceyda, hem başrol olan Vehbi karakterinin eşi, boşandığı karısı, hem de robota koyduğu isim de Ceyda. İki karakter ve birini robot olarak oynamak, bir oyuncu olarak beni gerçekten çok zorladı. Oyunculuğun uç noktalarını keşfettiğim bir oyun oldu. Bu yüzden benim için çok özel. Bir robotun duygusu yok. Duygusuzluğun duygusunu yaşamaya çalıştım." açıklamalarında bulundu.
Oyuncu Burak Topal ise kargocu rolüyle sahnede yer aldığını söyleyerek, "Karakteristik özellikleri de gayet baskın bir rol. Oyunumuz çok güzel, çok heyecanlıyız. Metin hocamın hem yazdığı hem yönettiği bir oyun. Dünyada ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor olmak özellikle bizim için çok heyecan verici bir şey, çok mutluyuz. Ben oyunda kargocu olarak Vehbi'nin başına örülecek olaylara aracılık ediyorum. Öyle bir yerim var. Umarım seyircilerimiz de beğenir." diye konuştu.
Oyunun tematik müzikleri ve ses tasarımı ise Erdem Eskimez imzası taşıyor.
"Bir insanı unutamıyorsak, onun yapay bir kopyasını sevebilir miyiz?" sorusunun peşinden giden oyunun hikayesi şöyle:
"Boşanmasının ardından yalnızlaşan Vehbi’nin hayatı, bir gece kapısına bırakılan gizemli paketle bambaşka bir hal alır. Paketin içinden ise eski eşinin tıpatıp aynısı olan insansı bir robot çıkar."