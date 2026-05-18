19 mayıs bankalar tatil mi? Yarın bankalar açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle bankaların çalışma düzeni de vatandaşların gündeminde yer aldı. “19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?” sorusu araştırılırken, bankaların yarın hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar tatil mi? Yarın bankalar açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil kapsamında olduğu için yarın (19 Mayıs Salı) kamu ve özel bankalar hizmet vermeyecek.
20 Mayıs 2026 tarihinde bankalar hizmet vermeye devam edecek.
Resmi tatil nedeniyle FAST sistemi dışındaki EFT ve havale işlemleri 20 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla hesaplara aktarılacak. İşlemler yalnızca ATM’ler ve dijital bankacılık kanalları üzerinden yapılabilecek.