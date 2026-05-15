Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (15 Mayıs)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) ve Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0383838 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
• Pay Başına Net Temettü: 0,0383838 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 2,80 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1990510 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,1691933 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 24,06 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)