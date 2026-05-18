KARDEMİR 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

KARDEMİR tarafından düzenlenen toplantı, şirketin kurumsal yapısı, üretim kapasitesi ve stratejik konumunu anlatan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Ardından Genel Müdür Niyazi Aşkın Peker, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.



Toplantıda yapılan sunumda, küresel ve ulusal çelik sektöründeki gelişmelerin yanı sıra KARDEMİR’in 2026 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel verileri, yatırım harcamaları, çevre yatırımları, karbon ayak izi yönetimi ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na uyum süreci hakkında bilgi verildi.



Şirketin 2026 yılının ilk çeyreğinde FAVÖK marjının yüzde 13,06 seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, FAVÖK tutarının 2 milyar 21 milyon TL olduğu açıklandı. Aynı dönemde ton başına FAVÖK’ün 81 dolar olduğu kaydedildi. KARDEMİR’in ilk çeyreği 24 milyon 521 bin TL net dönem kârıyla tamamladığı ifade edildi.



Operasyonel sonuçlara ilişkin verilerde ise sıvı çelik üretiminin 652 bin 648 ton, esas ürün üretiminin 641 bin 110 ton, net esas ürün satışının ise 561 bin 682 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.





Toplantıda şirketin yatırım programına ilişkin detaylar da paylaşıldı. KARDEMİR’in 2026 yılı ilk çeyrek yatırım harcamalarının 15 milyon 570 bin dolar olduğu belirtilirken, devam eden projeler arasında çevre yatırımları, Ar-Ge çalışmaları, Yeni PCI Tesisi, KocksBlock, yeni kömür harman silosu, hammadde stok sahaları ve vagon tahliye sistemlerinin iyileştirilmesi, benzol kuleleri modernizasyonu ile kok gazı için yeni gazholder yapımı yer aldı.



Şirket yetkilileri, yılın geri kalanında satış performansını artırmaya, kâr marjlarını iyileştirmeye ve rekabet gücünü destekleyen yatırımları sürdürmeye odaklandıklarını bildirdi. Toplantıda ayrıca çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları da ele alındı. Güneş enerji santrali yatırımlarına hız verildiği belirtilirken, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması başta olmak üzere uluslararası çevre düzenlemelerine uyum sürecinin, şirketin gelecek dönem rekabetçiliği açısından öncelikli başlıklar arasında yer aldığı vurgulandı.