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İşe alımlarda önemi giderek artan özellik

LinkedIn verilerine göre yapay zekanın iş yerlerinde giderek yaygınlaşmasıyla beraber işe alım yöneticileri de giderek daha fazla yapay zeka becerisi arıyor.

21 Mayıs 2025 | 05:02
İşe alımlarda önemi giderek artan özellik

LinkedIn'in verilerine göre, LinkedIn profillerine yapay zeka becerileri ekleyen C-suite yöneticilerinin sayısı son iki yılda üç katına çıktı. 
LinkedIn COO’su Dan Shapero’ya göre bu durum, sadece hangi becerilerin değer kazandığını değil, liderlerin günlük çalışmalarına nasıl yaklaştıklarını da gösteriyor:

Shapero’ya göre bu durum, bireysel çalışanlar için öne çıkma fırsatı da yaratıyor ve "Benim beklentim şu: Şirketlerde bazı çalışanlar, yapay zekayı iş akışlarına nasıl entegre edeceklerini çözdükleri için olağanüstü bir hızda sonuçlar üretmeye başlayacak" diyor..
Bu durum, iş bulma ya da terfi etme şansını da etkileyebilir. LinkedIn’e göre 10 yöneticiden 8’i, yapay zeka araçlarına hâkim olan birini daha fazla tercih ediyor. Shapero'nun önerisi şu: Önce evde küçük denemeler yapın. İş yerinde yapay aktif olarak kullanan birine gidip ne yaptığını sorun. Büyük ihtimalle yapay zekanın tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını yapabildiğini göreceksiniz. Kendinize uygun bir kullanım alanı bulacaksınız.”

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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
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