ARA
DOLAR
46,10
0,13%
DOLAR
EURO
53,17
0,18%
EURO
ALTIN
6365,06
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İŞKUR 5 ayda 590 bin kişiyi işe yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un ocak-mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İŞKUR 5 ayda 590 bin kişiyi işe yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabındaki paylaşımında, insanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarını sürdürdüklerini belirterek, İŞKUR'a ait şu verileri paylaştı:

"Ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL