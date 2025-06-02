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İŞKUR Bana Uygun İşler sistemi nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 45 bin 637 aktif iş arayan vatandaşın, İŞKUR'un e-şubesi ve mobil uygulaması üzerinden yapay zeka destekli sistemle kendilerine en uygun iş ilanlarını görüntülediğini bildirdi.

02 Haziran 2025 | 00:57
İŞKUR Bana Uygun İşler sistemi nedir?

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknolojiyi istihdamla buluşturan önemli bir adımı, yapay zeka destekli "İŞKUR Bana Uygun İşler" sistemi sayesinde attıklarını belirtti.

Günümüzde, hemen her alanda yeni bir dönem başlatan yapay zeka ile iş arayan vatandaşları ve işverenleri buluşturduklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın eğitim bilgileri, mesleki deneyimleri ve ilgi alanları doğrultusunda kişiselleştirilmiş iş önerileri sunuyoruz. 45 bin 637 aktif iş arayan vatandaşımız, İŞKUR'un e-şubesi ve mobil uygulaması üzerinden yapay zeka destekli sistemle kendilerine en uygun iş ilanlarını görüntüledi. 9 bin 638 vatandaşımız önerilen ilanlara doğrudan başvuru gerçekleştirdi. Amacımız, her bir vatandaşımızın, kendi niteliklerine uygun işe en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmasını sağlamak."

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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