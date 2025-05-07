Euronews’in haberine göre, 12 milyondan fazla kişi için haftada 40 saat olan mevcut çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesini öngören yasa tasarısı, onay için İspanya Parlamentosu'na sunulacak.

Ülkenin Çalışma Bakanlığı'na göre, İspanya parlamentosunda görüşülecek olan önerinin yasalaşması halinde yasa tasarısından 12,5 milyon tam zamanlı ve yarı zamanlı özel sektör çalışanı yararlanacak. Yasanın üretkenliği artırıp devamsızlığı azaltması bekleniyor.

‘İNSANLARIN DAHA MUTLU OLMASINA YARDIMCI OLUYORUZ’

Mevcut sol koalisyon hükümetinin bir parçası olan Sumar Partisi'nin başkanı Çalışma Bakanı Yolanda Díaz, "Bugün emek dünyasını modernize ediyoruz ve insanların biraz daha mutlu olmasına yardımcı oluyoruz" dedi. Díaz, halihazırda kamu görevlileri ve bazı diğer sektörleri kapsayan söz konusu yasanın özellikle perakende, imalat, konaklama ve inşaat sektörlerini etkileyeceğini söyledi.

Başbakan Pedro Sánchez'in hükümeti, tasarısının yasalaşması için parlamentoda gereken net bir çoğunluğa sahip değil. İş dünyası örgütlerinin destek vermediği öneriye önde gelen işçi sendikalarından destek geldi.

Yasa tasarısını Sánchez'in Sosyalist Partisi'nin aşırı sol azınlık ortağı Sumar önerdi. Sánchez'in koalisyonunun zaman zaman müttefiki olan Katalan milliyetçi partisi Junts ise, daha kısa çalışma haftasının küçük şirketler ve serbest meslek sahipleri için olumsuz sonuçlar doğuracağından endişe duyduğunu dile getirdi.