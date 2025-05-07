ARA
DOLAR
38,64
0,04%
DOLAR
EURO
43,93
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
4205,84
-1,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
9067,35
-0,74%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ülkeyi ikiye bölen tartışma: Çalışma saati düşsün mü?

İspanya'da önerilen yeni yasayla resmi olarak haftada 40 saat olan çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi planlanıyor.

07 Mayıs 2025 | 17:04
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2025 | 17:29
Ülkeyi ikiye bölen tartışma: Çalışma saati düşsün mü?

Euronews’in haberine göre, 12 milyondan fazla kişi için haftada 40 saat olan mevcut çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesini öngören yasa tasarısı, onay için İspanya Parlamentosu'na sunulacak.

Ülkenin Çalışma Bakanlığı'na göre, İspanya parlamentosunda görüşülecek olan önerinin yasalaşması halinde yasa tasarısından 12,5 milyon tam zamanlı ve yarı zamanlı özel sektör çalışanı yararlanacak. Yasanın üretkenliği artırıp devamsızlığı azaltması bekleniyor.

‘İNSANLARIN DAHA MUTLU OLMASINA YARDIMCI OLUYORUZ’

Mevcut sol koalisyon hükümetinin bir parçası olan Sumar Partisi'nin başkanı Çalışma Bakanı Yolanda Díaz, "Bugün emek dünyasını modernize ediyoruz ve insanların biraz daha mutlu olmasına yardımcı oluyoruz" dedi. Díaz, halihazırda kamu görevlileri ve bazı diğer sektörleri kapsayan söz konusu yasanın özellikle perakende, imalat, konaklama ve inşaat sektörlerini etkileyeceğini söyledi.

Başbakan Pedro Sánchez'in hükümeti, tasarısının yasalaşması için parlamentoda gereken net bir çoğunluğa sahip değil. İş dünyası örgütlerinin destek vermediği öneriye önde gelen işçi sendikalarından destek geldi. 

Yasa tasarısını Sánchez'in Sosyalist Partisi'nin aşırı sol azınlık ortağı Sumar önerdi. Sánchez'in koalisyonunun zaman zaman müttefiki olan Katalan milliyetçi partisi Junts ise, daha kısa çalışma haftasının küçük şirketler ve serbest meslek sahipleri için olumsuz sonuçlar doğuracağından endişe duyduğunu dile getirdi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4205,84 -1,28%
  • ALTIN ONS 3385,74 -1,31%
  • BIST 100 9067,35 -0,74%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,277 0,548%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37779 0,01016%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,125 -0,1538%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,6375 0,0377%
  • EURO/DOLAR 1,136 -0,0831%
  • EURO/TURK LIRASI 43,9344 0,0493%
  • STERLIN/DOLAR 1,33577 -0,08452%
Borsa Haberleri
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
GERİ
İLERİ
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL