İşsizlik ödeneği sigortalı işsizlere belirli şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemeye verilen isimdir. İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur soruları işsizlik ödeneği ile ilgili internette en çok aranan soruların yanıtlarını İŞKUR bilgileriyle derledik. (Çalışma Hayatı haberleri de ilginizi çekebilir)

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Öncelikle işsizlik maaşı alma şartları neler? İŞKUR’un sitesinde işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları şu şekilde sıralanıyor:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Peki, işsizlik ödeneğine nasıl başvurulur. Ödenek için başvuran kişinin hizmet akdi fesh edildikten sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurması gerekiyor. Başvurular şahsen kuruma gidilerek yapılabilir. Elektronik ortamdaki başvurular ise www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Ancak vekaletle başvuru imkanı bulunmuyor. Çünkü prosedüre göre bu ödeneğin ödenebilmesi için kişinin iş almaya hazır durumda olması gerekli. Yani, başvuru ile birlikte aynı zamanda kişinin iş arayan kaydı da yapılıyor. Peki, eğer 30 içinde başvurulmazsa ne olur? İŞKUR, böyle bir durumda mücbir sebepler bu süre içinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşüldüğünü bildiriyor.

İŞSİZLİK MAAŞININ SÜRESİ NE KADAR?

İşsizlik ödeneğinin süresiyle ilgi İŞKUR şu bilgileri paylaşıyor: Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Peki kişi işsizlik ödeneğine başvurduktan sonra sonuç ne zaman belli olur? Başvurular izleyen ayına kadar sonuçlandırılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

Başvurusu olumlu sonuçlanan kişinin ödeneği her ayın 5’inde başvuru sahibine ödeniyor. Kişiler TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile tutarı PTTBank şubelerinden alabiliyor.