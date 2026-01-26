Jandarma Komutanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yayımlanan bu kapsamlı ilan, askeri kariyer hedefleyen binlerce genç için büyük bir fırsat sunuyor. Toplamda 3 bin 635 personelin istihdam edileceği bu süreçte, kontenjanların branş ve cinsiyet dağılımı şu şekildedir:
1 Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı kadro dağılımı
1. Jandarma Genel Komutanlığı (3.395 Astsubay)
Cinsiyet Dağılımı: 3.164 Erkek, 231 Kadın.
Branşlar: Jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık.
2. Sahil Güvenlik Komutanlığı (200 Astsubay)
Cinsiyet Dağılımı: 180 Erkek, 20 Kadın.
Branşlar: Güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari.
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı (40 Subay)
Cinsiyet Dağılımı: 33 Erkek, 7 Kadın.
Önemli Hatırlatma: Başvuru sırasında tercih edilecek branşların mezun olunan bölümle tam uyumlu olması gerekmektedir. Yanlış branş seçimi başvurunun iptaline neden olabilir.
Başvuru Süreci
Başvurular bugün itibarıyla başlamış olup, adayların 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru Adresi: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris (PTS üzerinden e-Devlet girişi ile).
Resmi Duyuru Kanalları: * www.jandarma.gov.tr
Kariyer Kapısı (CBİKO) ve Kamu İlan (SBB) portalları.
Süreç Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Adayların başvuru sırasında sisteme yükleyeceği belgelerin güncelliği ve KPSS puanlarının (2024-2025) doğruluğu büyük önem taşıyor. PTS üzerinden yapılacak başvuruların ardından, adaylar kontenjanın belirli bir katı kadar (genellikle 10 katı) mülakata çağrılacaktır.