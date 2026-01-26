ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
  • Jandarma Komutanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

Jandarma Komutanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 3.635 subay ve astsubay alımı için başvuru süreci resmen başladı. Peki Jandarma Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?


Jandarma Komutanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yayımlanan bu kapsamlı ilan, askeri kariyer hedefleyen binlerce genç için büyük bir fırsat sunuyor. Toplamda 3 bin 635 personelin istihdam edileceği bu süreçte, kontenjanların branş ve cinsiyet dağılımı şu şekildedir:

1 Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı kadro dağılımı

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı kadro dağılımı

1. Jandarma Genel Komutanlığı (3.395 Astsubay)

Cinsiyet Dağılımı: 3.164 Erkek, 231 Kadın.

Branşlar: Jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı (200 Astsubay)

Cinsiyet Dağılımı: 180 Erkek, 20 Kadın.

Branşlar: Güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari.

3. Sahil Güvenlik Komutanlığı (40 Subay)

Cinsiyet Dağılımı: 33 Erkek, 7 Kadın.

 

Önemli Hatırlatma: Başvuru sırasında tercih edilecek branşların mezun olunan bölümle tam uyumlu olması gerekmektedir. Yanlış branş seçimi başvurunun iptaline neden olabilir.

Başvuru Süreci 

Başvurular bugün itibarıyla başlamış olup, adayların 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris (PTS üzerinden e-Devlet girişi ile).

Resmi Duyuru Kanalları: * www.jandarma.gov.tr

www.jsga.edu.tr

www.sg.gov.tr

Kariyer Kapısı (CBİKO) ve Kamu İlan (SBB) portalları.

Süreç Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adayların başvuru sırasında sisteme yükleyeceği belgelerin güncelliği ve KPSS puanlarının (2024-2025) doğruluğu büyük önem taşıyor. PTS üzerinden yapılacak başvuruların ardından, adaylar kontenjanın belirli bir katı kadar (genellikle 10 katı) mülakata çağrılacaktır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL