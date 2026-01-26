Jandarma Komutanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yayımlanan bu kapsamlı ilan, askeri kariyer hedefleyen binlerce genç için büyük bir fırsat sunuyor. Toplamda 3 bin 635 personelin istihdam edileceği bu süreçte, kontenjanların branş ve cinsiyet dağılımı şu şekildedir: