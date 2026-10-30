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Ekonomist
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Ekonomik güven endeksinde düşüş: İyimserlik kısa sürdü

TÜİK, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Eylülde iyimserlik sınırını aşan endeks, ekimde kaydedilen sert düşüşle yeniden kötümser bölgeye geriledi.

Ekonomik güven endeksinde düşüş: İyimserlik kısa sürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. 

Buna göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 101,3 iken, Ekim ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 97,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100 puanı aşması genel ekonomik görünüme yönelik iyimserliğe, bu seviyenin altında seyretmesi ise kötümserliğe işaret ediyor.

Ekonomik güven endeksinde düşüş: İyimserlik kısa sürdü-1

Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 101,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 2,4 oranında azalarak 109,2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde düşüş: İyimserlik kısa sürdü-2

Perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksinde artış

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 112,5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 83,3 değerine ulaştı.

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Ekonomist
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