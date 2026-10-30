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Anadolu Ajansı
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Vance’ten İran mesajı: "Trump hedeflerine ulaşacak ve bu savaş bitecek"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran ile "sonsuz bir savaş" sürdürmesi olasılığını reddederek​​​​​​​, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşacağını belirtti.

Vance’ten İran mesajı: "Trump hedeflerine ulaşacak ve bu savaş bitecek"

Fox News'a konuşan Vance, İran ile savaş konusunda Trump'a olan güvenini ifade etti.

Vance, "Üzerinde çalışmamız gereken çok daha fazla şey var, ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer bir başka 'sonsuz savaştan' endişe duyuyorsanız, Donald Trump bunun asla bir 'sonsuz savaş' haline gelmesine izin vermeyecektir." dedi.

Trump'ın hedeflerine ulaşacağını belirten Vance, "ABD, 47 yıldır İran'la uğraşıyor ve size söz veriyorum ki Donald Trump, İran'ın sonsuza dek sürecek bir savaşa dönüşmesine izin vermeyecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 27 Ekim'de Texas'ta düzenlenen bir seçim mitinginde, konuya ilişkin "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı." ifadesini kullanmıştı.

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