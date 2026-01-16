Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihi

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Puan Esası: Yerleştirmelerde yalnızca 2024 KPSS puanları dikkate alınacaktır.

Tercih Sınırı: Adaylar, mezuniyet durumlarına ve ilan edilen nitelik kodlarına uygun olan kadrolar arasından seçim yapmalıdır. Yanlış beyan veya eksik belge durumunda yerleştirme iptal edilecektir.

Sonuçların İlanı: Yerleştirme sonuçları, Kariyer Kapısı platformu ile eş zamanlı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan kgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.