  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
  Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihi

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatındaki eksikliği gidermek amacıyla toplam 150 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Karayolları personel alımı ne zaman? Karayolları sözleşmeli personel alımı şartları neler?


Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 150 sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. 

Başvuru Takvimi ve Yöntemi

Başvurular 16 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup, 30 Ocak 2026 mesai bitimine kadar devam edecektir. Adayların başvurularını şahsen veya posta yoluyla yapma imkanı bulunmamaktadır; tüm işlemler dijital ortamda tamamlanacaktır.

Başvuru Kanalı: Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti.

 

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Puan Esası: Yerleştirmelerde yalnızca 2024 KPSS puanları dikkate alınacaktır.

Tercih Sınırı: Adaylar, mezuniyet durumlarına ve ilan edilen nitelik kodlarına uygun olan kadrolar arasından seçim yapmalıdır. Yanlış beyan veya eksik belge durumunda yerleştirme iptal edilecektir.

Sonuçların İlanı: Yerleştirme sonuçları, Kariyer Kapısı platformu ile eş zamanlı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan kgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.

 

Yerleştirme Sonrası Süreç

Sıralamaya girerek yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve göreve başlama tarihleri, sonuç ilanıyla birlikte kurumun web sitesinde paylaşılacaktır. Herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı için adayların internet sitesindeki duyuruları takip etmesi yasal tebliğ yerine geçecektir.
0
